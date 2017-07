Luis Fernandez de retour au PSG ?

2

De BeIN au PSG, il n'y a qu'un pas.Excités par les arrivées probables de Neymar et Alexis Sanchez , les supporters parisiens vont redescendre un peu... Car oui, l'homme qui plaçait Ronaldinho sur le banc de touche il y a quelques années s'apprête à revenir au PSG. Une information complètement inattendue lâchée parce matin.Milieu de terrain du PSG entre 1978 et 1986, et donc entraineur de 1994 à 1996 puis de 2000 à 2003, Luis Fernandez reviendrait au club dans un rôle proche des jeunes joueurs et de leurs familles. En clair, l'actuel consultant télé aurait pour mission de stopper l'exode massif des jeunes pousses parisiennes. Un problème récurrent depuis plusieurs saisons : Coman, Augustin... Antero Henrique serait à l'origine de cette idée.Le job aurait clairement été mieux incarné par Pascal Soetens.