Luis Fernandez auprès des jeunes du PSG

"Fernandel" est de retour aux affaires.Alors que la rumeur était apparue au mois de juillet a révélé que Luis Fernandez , rappelé par le directeur sportif parisien Antero Henrique , était bien revenu au Camp des loges. Le meilleur ami de Ronnie s'occupera de la réserve et des U19 du club francilien, et il aurait déjà même commencé sa mission.Poussé dehors en 2003, l'ex-milieu et vainqueur de la C2 1996 sur le banc du PSG reste sur un échec et une démission à la tête de la Guinée (2015-2016).