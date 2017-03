Luis Enrique quittera son poste en fin de saison

0

[ÚLTIMA HORA] Luis Enrique anuncia que no será entrenador del FC Barcelona la próxima temporada #FCBlive pic.twitter.com/2lOXT4dQyX — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 1 mars 2017

C'est la grande nouvelle du soir.Après la large victoire de Barcelone face au Sporting Gijón (6-1, avec notamment des buts de Neymar Lionel Messi et Luis Suárez ), Luis Enrique a annoncé qu'il ne serait plus l'entraîneur de l'équipe catalane la saison prochaine. Arrivé aux commandes en 2014 en provenance du Celta Vigo , le coach espagnol a tout gagné avec les(championnat, Ligue des champions et Coupe du Roi) dès sa première année (en 2015). Mais le technicien est fragilisé depuis la saison dernière, et ses relations avec certains cadres (Ivan Rakitić, Messi...) ne seraient pas au beau fixe. L'humiliation infligée par le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de C1 il y a peu n'a rien arrangé.Une place d'ores et déjà promise à Jorge Sampaoli ?