Lucien le Toulousain

Retour dans les années 80 sur l'unique saison française de Lucien Favre, sous le maillot du Téfécé. Ses anciens coéquipiers Pierre Espanol et Christian Lopez, ainsi que son coach de l'époque, Daniel Jeandupeux, se plongent dans la boîte à souvenirs.

Joueur « dialogue »

Le salut de la méthode Jeandupeux

Panthère rose

Par Ronan Boscher

Tous propos recueillis par RB

Arrivé cet été sur le banc du Gym, Lucien Favre n’a pas mis longtemps à dompter une Ligue 1 qu’il découvrait, faisant de suite de Nice – et dans le prolongement de la dynamique initiée par Claude Puel – le hit de ce premier tiers de l’exercice 2016-2017. Cette réussite rapide contraste quelque peu avec sa toute première venue dans l’Hexagone, il y a un peu plus de trente ans. À l’été 1983, Lucien, accompagné de sa femme, débarque en effet en tant que joueur du Servette de Genève à... Toulouse, dans les bagages de son compatriote Daniel Jeandupeux , fraîchement intronisé entraîneur du Téfécé. «, se rappelle ce dernier.» Favre déboule dans une L1 qui s’appelle alors D1, aux caractéristiques qui prêteraient à sourire aujourd’hui. «, recontextualise Jeandupeux.» Parallèlement, le foot français et, plus encore, Toulouse ne connaissent pas non plus très bien Favre, bien plus anonyme qu’aujourd’hui. «, explique Pierre Espanol , son ancien coéquipier dans le Sud-Ouest.» Ce que Christian Lopez, joueur du Téf de l’époque, résume schématiquement : «Pour cette saison 1983-1984, les joueurs toulousains découvrent donc ce Lucien qui ne serait pas fait pour la D1. D’une morphologie «» et dans un poste de «» , dixit Espanol, Favre fait déjà dans l’esthétisme et le cérébral avec sa patte gauche et une vision du jeu «, souligne d’abord Lopez.» Jeandupeux théorise un peu plus : «» Au jeu des comparaisons, Pierre Espanol décèle en Lucien un peu de Hansi Müller pour «» , Christian Lopez un peu de Javier Pastore » , quand Jeandupeux compte les points : «"dialogue"Éloigné de ce que demandait la D1 de l’époque, Lucien Favre doit en plus composer avec un vestiaire chamboulé par une nouvelle méthode. «» , resitue Lopez. Pierre Espanol , aujourd’hui cadre technique chez les Girondins de Bordeaux, confirme les idées novatrices de l’entraîneur suisse : «» D’un jeu très direct et rapide vers l’avant, le Téf’ doit réapprendre à construire, à changer de rythme. «"Barcelone", image Jeandupeux, avant de concéder :» Toulouse attendra le mois d’octobre pour digérer pleinement ces changements. Et comprendre donc l’utilité de Lucien sur les bords de la Garonne. «, acquiesce Jeandupeux.» La collection automne-hiver du Téfécé et de Lucien offre un défilé de qualité (14 victoires, 3 nuls, 1 défaite) et propulsera finalement les Toulousains de la 16vers les faubourgs de la 5place de D1 (5place, à une marche de la qualification en Coupe UEFA).Dans le vestiaire, Lucien Favre noue des liens «» , selon Espanol, qui convoque un félin de l’époque pour illustrer le flegme du Suisse : «» «, appuie Lopez.» À la baguette sur le terrain, la réserve de Lucien ne fait pas de lui un leader de groupe, même s’il n’oublie pas, les résultats aidant, de transmettre parfois deux-trois consignes du coach. «» , sourit honnêtement Jeandupeux. L’expérience ne durera pourtant pas plus d’une saison, pour «» , d’après ce qu’a entendu le coach de l’époque. Mais Lucien repartira, semble-t-il, du 31 avec un peu plus de bagages pour sa prochaine reconversion. «, confirme Jeandupeux.