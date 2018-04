Luccin : « C’était facile pour les gens d’accuser Peter Luccin »

Dix-neuf ans ont passé depuis la demi-finale mélodramatique de Coupe de l’UEFA entre Marseille et Bologne. La moitié d’une vie pour Peter Luccin, désormais aux États-Unis où il coache les U14 du FC Dallas. Jeune joueur talentueux à l'époque, le natif de Marseille est notamment celui par qui la bagarre générale du 20 avril 1999 au Stadio Renato Dall’Ara est arrivée. Apaisé sous le soleil texan, l'ancien Phocéen se souvient de cette épopée vécue aux côtés de Dugarry, Blanc et compagnie.

« Je me souviens de la folie dans les années 1990 pendant les aventures européennes. J’imagine que ça doit être pareil. »

« On avait un groupe exceptionnel. Laurent Blanc , pour qui j’ai un respect particulier, était un leader naturel. »

« Le mot traître ne m’a jamais touché. Je le dis maintenant avec beaucoup de recul. »

« Payet est très intelligent. C’est un joueur qui crée des espaces pour les autres même lorsqu'on ne le voit pas. »

C’était déjà fou avant la qualif' en demies. Il fallait voir comment les supporters nous avaient suivis pour le match retour à Vigo. Ce n’est pas la porte à côté, hein ! Et dans leurs stade, c’était génial. On n’entendait que les supporters marseillais, c’était comme à la maison.On était porté par cette chaleur, cette vibration marseillaise qu’on pouvait ressentir sur le terrain. C’est sûr ça nous a vachement aidés.Ouais. Même à des milliers de kilomètres de Marseille , ma famille, mes amis, et surtout mes frères qui sont supporters de l’OM me le décrivent comme un événement qui n’a pas été vécu depuis longtemps. Je me souviens de la folie dans les années 1990 pendant les aventures européennes. J’imagine que ça doit être pareil. Avec un tel public, on se dit juste que ça devrait arriver plus souvent.J'étais très excité. Le match en Italie était tellement intense. On a vécu beaucoup de choses sur le terrain et en dehors. On fait un super match, on prend ce but, mais on a quand même voulu jouer au ballon. On ne s’est pas dit qu'on allait jouer en mode long ballon, non. On a pris des risques, et c’est comme ça qu’on réussit à aller en finale. C’était notre identité durant toute la compétition.On passe d’une émotion négative à une émotion positive. Une énorme tension. En plus, Laurent Blanc a dû retirer son penalty, sur lequel il a failli glisser d’ailleurs. On a vécu des sensations fortes, mais on est sortis du terrain la tête haute. Personne n’a baissé le pantalon. Je pense que sur la suite de nos carrières, ce match a été très important. Ça montrait qu’on pouvait s’en sortir dans toutes les situations.Oui. On avait un groupe exceptionnel. Laurent, pour qui j’ai un respect particulier, était un leader naturel, mais un leader silencieux. Par ces gestes, on pouvait tous comprendre ce qu’il allait faire, ce qu’il fallait comprendre. Il n'avait pas besoin de parler pour qu'on sache ce qu’il voulait. Après, il y avait des leaders qui étaient plus dans la parole, comme Patrick Blondeau, Christophe Cyril Domoraud ... Mais Laurent Blanc était vraiment différent.J’ai 39 ans aujourd’hui, j’ai trois enfants, je ne vais pas te mentir. Il faut que les choses soient claires. Moi, quand je sors du terrain, les supporters me font des cris de singes, j’ai 19 ans à cette époque. Avec mes mains, je fais un signe genre : «» Et là, des joueurs italiens foncent vers moi pour m’agresser. Ils diront plus tard que j’ai fait des gestes obscènes, alors que je n’ai rien fait du tout. Je n'avais peut-être pas à faire ces gestes, mais on est en train de parler de racisme, là. Qu’on ne vienne pas me dire : «» Non, non. Ça ne se passe pas tous les jours. Quand vous êtes un peu plus clair de peau, c’est facile à dire, ça. Dans ma carrière, j’ai fait beaucoup d’erreurs, et ça m’a servi à grandir en tant qu’homme et en tant que joueur. Mais après, il y a des choses qu’on m’a mises sur le dos et que je n’accepte pas.Il parle, mais il ne sait pas non plus exactement ce qu’il s’est passé. Il n’a pas vu mes gestes. Il est juste venu après avoir vu qu’un de ses coéquipiers était dans une échauffourée face à trois ou quatre joueurs adverses. Tout le monde l’aurait fait, comme ça se passe ici lors des matchs de NBA. On est une famille, donc il est venu m’aider dans ce contexte-là. Après, je garde beaucoup de respect pour Christophe. Ça a été comme un grand frère à l’époque, il m’a énormément aidé lors de mon début de carrière.Je n’ai jamais trop parlé de cette époque-là. Maintenant, la vie a changé. J’étais jeune, je suis beaucoup plus mûr aujourd’hui. C’est comme l’histoire de l’agression de Gallardo. Les gens m’ont mis dans cette embrouille, alors que j’étais encore sur le terrain en train de parler avec Philippe Christanval. On savait que Luccin prenait des cartons, que c’était un joueur agressif... C’était devenu tellement facile pour les gens d’accuser Peter Luccin.Les gens emploient ce mot de traître parce que je suis né à Marseille , et que j’ai joué à l’OM, puis à Paris. Mais moi, ça ne m’a jamais touché. Je le dis maintenant avec beaucoup de recul. Quel était mon rêve quand j’ai grandi ? Devenir footballeur professionnel, où que ce soit. Qu'on m’ait traité de «» , il n’y a aucun problème. J’aime les supporters marseillais, je continue à dire qu’ils font partie des meilleurs supporters d’Europe et du monde. Et je n’ai pas de problème avec ceux de Paris non plus. Ils m’avaient fait une grande banderole pour mon premier match contre Strasbourg » Et moi, je leur avais répondu : «Non, je n’étais pas pour l’OM. Jeune, je vivais dans les quartiers nord de Marseille , je n’avais pas moyens d’aller voir les matchs de l’OM à cette époque-là. Et il n’y avait pas cette facilité pour voir autant de matchs à la télé ou sur internet. Finalement, je vivais à Marseille, mais loin de l’OM. Les seuls matchs que je pouvais voir, c’était la Ligue des champions sur TF1 : Manchester United , l' AC Milan Arsenal ...Bien sûr. Même des États-Unis.C’est une équipe très mature. C’est ce qui peut l’emmener encore plus loin. Les joueurs ont du vécu à chaque ligne, ils ont joué des matchs de Coupe d’Europe, des matchs internationaux.Payet, déjà. C’est un joueur qui, sur cinq matchs, en fera peut-être trois d’énormes, et deux où il sera plus en dedans. Mais il est très intelligent, c’est un joueur qui crée des espaces pour les autres même lorsqu'on ne le voit pas. Il fait un bien fou à ses coéquipiers. Ensuite, Luiz Gustavo , qui a apporté beaucoup de maturité, beaucoup d’impact au milieu de terrain. Et Rami, qui est un leader, toujours très impliqué en défense.Je suis bien à Dallas, où tout s’est fait naturellement. Le matin, je suis avec les pros dans le staff d’Óscar Pareja. Et l’après-midi, je m’occupe de mon équipe de U14. C’est un kif, vraiment, que je me fais ici en étant auprès des jeunes. Pour le moment, j’essaie de m’améliorer en tant que coach, je voyage beaucoup, je vais aller voir Diego Simeone Colchonerosà l’ Atlético pour continuer à apprendre. Si je dois aller plus haut, ça se fera naturellement.Non, mais je ferai le déplacement. C’est sûr à 100%.