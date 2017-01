Lucas Moura ambassadeur de la Coupe du monde de hockey

4

Ce n'est donc pas seulement parce que son prénom rime avec hockey sur glace. Lucas a de nouveau manifesté son amour pour l'Hexagone en acceptant de devenir le parrain du mondial de hockey sur glace qui se tiendra conjointement à Paris et à Cologne au mois de mai prochain. L'ailier du PSG a été choisi pour «» , a déclaré Jonathan Zwinkel, directeur Marketing du comité d’organisation. «» .Il rejoint deux autres ambassadeurs de prestige que sont Astérix et Obélix, présentés l'année dans le clip officiel des organisateurs.L'officialisation de ce nouveau partenariat s'est faite en grande pompe sur la glace temporaire de la Tour Eiffel, où l'international brésilien s'est vu remettre un maillot des Bleus par les frères Yorick et Sacha Treille. Un geste qui n'a pas manqué d'émouvoir Lucas : «» .Le plus français des Brésiliens.