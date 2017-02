Lucas Hernandez sera jugé le jour du match Bayer-Atlético

4

La parole est à la défense.À la suite d'une violente dispute le 2 février dernier, Lucas Hernandez et sa femme ont comparu devant la justice, qui avait requis sept mois contre le défenseur de l' Atlético , pour violences conjugales, et six mois contre sa femme, pour violences domestiques et blessures légères.Malgré la demande de la défense du joueur de déplacer le jugement, celui-ci aura bien lieu le 21 février à 11h30, quelques heures à peine avant le coup d'envoi du huitième de finale aller entre le Bayer Leverkusen et l' Atlético de Madrid. Lucas Hernandez devra se défendre devant le tribunal pénal n°35 de Madrid, spécialisé dans les violences de genre. Aucun des deux n'a porté plainte, mais une enquête avait tout de même été ouverte au regard de la gravité de l'affaire, débouchant désormais sur ce jugement du 21 février.Le couple a également l'interdiction de s'approcher à moins de 500 mètres l'un de l'autre en attendant le jugement. Le parquet réclame que cette mesure d'éloignement soit maintenue pour un délai de deux ans. Pour ce qui est des peines de prison, le couple ne risque pas d'être incarcéré : les peines de prison inférieures à deux ans sont rarement exécutées.On ne connaît pas encore la tactique de la défense, mais elle devra être aussi solide que celle desdes grands jours.