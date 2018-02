Lucas Hernandez aurait choisi l'Espagne

NB

La fuite des talents.Selon des informations de Lucas Hernandez aurait décidé de représenter l' Espagne au niveau international. Le défenseur central français de 22 ans est né à Marseille , mais a passé pratiquement toute sa jeune vie en Espagne où sa famille a suivi son footballeur de père Jean-François Hernandez, ancien défenseur de Toulouse passé notamment par l' Atlético de Madrid. Lucas a évolué dans toutes les équipes de jeunes françaises en grandissant, mais n'a encore jamais été appelé par Didier Deschamps chez les Bleus malgré ses bonnes performances avec la meilleure défense d'Europe (11 buts encaissés en Liga). S'il ne possède pas encore la nationalité espagnole, ses papiers de naturalisation seraient bientôt finalisés et il serait alors à l'entière disposition de Julen Lopetegui , sélectionneur de laSon frère Théo, arrière gauche du Real Madrid , est lui aussi dans un cas plutôt similaire, à la différence que celui-ci s'était plaint en novembre de ne plus être appelé avec les U21 français (il avait tout de même séché un rassemblement avec les hommes de Pierre Mankowski six mois plus tôt) et avait ouvertement fait du pied à la sélection espagnole.La France , elle t'aime ou tu la quittes.