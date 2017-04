Lucas Alcaraz à la tête des Fennecs

3

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le chômeur rêvé par François Fillon.Seulement trois jours après avoir été licencié par le club de Grenade , où Tony Adams l'a remplacé, Lucas Alcaraz a déjà retrouvé du taf. L'entraîneur espagnol vient d'être nommé à la tête de la sélection algérienne et prendra ses fonctions dans les prochains jours selon le communiqué de la Fédération.Âgé de cinquante ans, l'entraîneur a écumé les bancs espagnols : Grenade , donc, à trois reprises, Elche, Levante , Almería, Huelva (deux fois), Santander, Murcie, Córdoba ou encore le Xerez Club Deportivo.Le nouveau sélectionneur des Fennecs reprend une équipe en crise, éliminée au premier tour de la dernière CAN et mal embarquée dans son groupe de qualifications pour la Coupe du monde 2018 (un point en deux matchs) composé du Nigeria , du Cameroun et de la Zambie . Pour rappel, seul le premier de la poule se qualifie pour le Mondial. Lucas Alcaraz va vite devoir redresser la barre s'il ne veut pas pointer à nouveau au pôle emploi espagnol.