Luca Zidane convoqué pour le match contre l'Espanyol

Dans la famille Zidane, on demande le père et le fils.Le Real fait face à un calendrier fort chargé cette semaine : après la rencontre de Ligue des champions mercredi, lesaffrontent l' Espanyol Barcelone ce samedi, avant d'aller à Valence mercredi dans un match en retard de la seizième journée. Alors que Gareth Bale fera son retour en championnat, Zinédine Zidane a donc décidé de mettre plusieurs cadres au repos ce week-end : Keylor Navas , Luka Modrić, Sergio Ramos et Benzema ne seront pas sur la pelouse samedi.L'occasion donc de donner une promotion au deuxième des fils Zidane, Luca, qui sera par conséquent le troisième gardien des Madrilènes pour la rencontre de ce week-end. Le premier, Enzo, a déjà reçu sa chance en Coupe du Roi , le 30 novembre (il avait d'ailleurs marqué).Pas de quoi s'emballer tout de même pour le fils Zidane, il reste encore du chemin à parcourir pour que le paternel ne le nomme titulaire.