Lourdes suspensions pour avoir laissé leurs adversaires marquer

0

Au Vietnam, une équipe a décidé d'arrêter de jouer après un penalty litigieux accordé par l'arbitre à la 90e alors qu'il y avait 2-2 ! pic.twitter.com/WMWEu324Y5 — La Minute Football (@laminfootball) 21 février 2017

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On ne critique pas l'arbitre au Vietnam.Dimanche dernier, le club vietnamien de Long An faisait le tour du web : pour protester contre un penalty sifflé contre eux alors que le score était de 2-2, les joueurs ont tout simplement arrêté de jouer, laissant leurs adversaires marquer trois buts.La Fédération vietnamienne n'a visiblement pas apprécié : le gardien de Long An a écopé d'une suspension de deux ans, tandis que l'entraîneur et le président seront suspendus trois ans. En outre, le club devra payer 6600 euros d'amende pour «» envers l'arbitre et «» du football vietnamien.Sa roulade était pourtant parfaitement exécutée.