Lorik Cana souffre d’une myocardite depuis son départ de l’OM

Triste nouvelle.L’international albanais Lorik Cana avait arrêté sa carrière après une saison en demi-teinte au FC Nantes et un Euro 2016 insipide. Des prestations indignes de son rang, qui s'expliquent par son âge, mais aussi par une maladie cardiaque apparue après son départ de Marseille pour Sunderland en 2009., avoue Lorik Cana dansPour pouvoir espérer être sélectionné et continuer à jouer, son état de santé est resté confidentiel et lui a donc permis de disputer l’Euro, non sans risques. La myocardite a finalement eu raison de sa carrière, puisque son cardiologue lui a fait comprendre que continuer à jouer au haut niveau pourrait entraîner de graves complications.