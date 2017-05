Lorient veut Frédéric Hantz

0

Pourtant auteur d'une deuxième partie de saison correcte avec le FC Lorient Bernard Casoni , arrivé en remplacement de Sylvain Ripoll en novembre dernier, ne devrait pas poursuivre l'aventure avec les Merlus. Selon, les dirigeants du club breton cherchent activement son successeur, et Loïc Féry , le président, aime un profil en particulier, celui de Frédéric Hantz , limogé fin janvier de ses fonctions d'entraîneur de Montpellier De source proche du club, aucun accord n'a encore été trouvé, mais Féry aurait pris contact avec l'entourage de Hantz pour lui signifier son intérêt. Ce qui ne laisserait pas insensible l'ancien technicien de Bastia et du Mans, que ce soit en cas de maintien ou de relégation.À une journée de la fin du championnat, les Merlus sont actuellement dix-huitièmes et barragistes. Ils affronteront Bordeaux samedi prochain pour tenter de se maintenir. Et de peut-être sauver la tête de Bernard Casoni