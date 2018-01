Lorient met fin à la série du Stade de Reims

49

Reims (4-4-2) : Carrasso - Métanire, Jeanvier, Abdelhamid, Bouhours - Oudin (Kyei, 76e), Da Cruz, Chavalerin, Diego - Siebatcheu (Ngamukol, 86e), Chavarría. Entraîneur : David Guion



Lorient (4-4-2) : Petković - Le Goff, Moreira, Conté, Rose - Bouanga (Saad, 86e), Ouadja, Marveaux, Lemoine - Courtet (Hamel, 70e), Wissa (Claude-Maurice, 75e). Entraîneur : Mickaël Landreau

Jordan Siebatchance.Venus en terres champenoises avec la ferme intention de ramener des points, les Merlus ont rempli leur mission à dix minutes du terme grâce à l'abnégation de Steven Moreira , qui inscrit son premier but de la saison. Le leader rémois peut se mordre les doigts de ne pas avoir su concrétiser ses rares occasions, en particulier ce penalty obtenu à cinq minutes de la pause. Mais la frappe de Jordan Siebatcheu est trop molle et Danijel Petković n'a aucun mal à s'en emparer.Tout au long d'une rencontre aussi animée qu'équilibrée, les Lorientais se sont montrés entreprenants, mais fébriles dans les derniers gestes. À l'heure de jeu, Wadja aura bien tenté sa chance à vingt mètres, mais il faut un Carrasso vigilant pour parer sa frappe flottante d'une solide claquette. En fin de rencontre, une sortie tardive de Bouanga a provoqué un début d'échauffourées, sans conséquences heureusement. Et les Bretons se payent le scalp des Rémois pour la deuxième fois de la saison.Finalement, pas de changement au classement pour le SDR malgré la fin d'une impressionnante série de six victoires consécutives. En revanche, les Merlus recollent aux places pour la montée directe et ne sont plus qu'à trois points du Nîmes Olympique