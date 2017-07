Lorient gagne en amical, Lens aussi

FC

Il faudra attendre pour une victoire officielle.Mais Mickaël Landreau peut au moins se satisfaire d'avoir gagné sa première rencontre en tant qu'entraîneur. Celui qui a remplacé Bernard Casoni à la tête de Lorient a vu son équipe (alignée en 4-4-2) battre Le Havre en amical sur le plus petit des scores. À dix minutes du terme, Valentin Lavigne a fait trembler les filets suite à une bonne passe de Jimmy Cabot . Pendant ce temps-là, Lens a récolté un deuxième succès en deux parties en remportant son match de préparation face à Avranches. Mouaad Madri et Lukman Haruna ont été les deux buteurs des Sang et or (2-1).Pas de panique si quelqu'un à loupé ces confrontations : il y a encore beaucoup de matchs amicaux prévus avant la reprise.