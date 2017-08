Lorient domine Reims malgré Martin

EC

Mieux que PSG -Sainté, Roma- Inter ou Liverpool Arsenal , le vrai choc du week-end se jouait au Moustoir.C'est un Lorient invaincu qui reçoit un Reims imbattable ce samedi après-midi. Et pendant près d'une mi-temps, Mendy a bien cru pouvoir conserver son invincibilité. Grâce à son talent, grâce à M. Petit - selon Mickaël Landreau - lorsque Cabot est touché dans la surface par Jeanvier, ou malgré l'enchaînement petit pont-grand pont de Le Goff, gâché par Bouanga. Grâce, aussi, à la malchance de Courtet, dont la tête à la réception d'un nouveau centre de Le Goff finit sur la barre. Mais il ne peut rien quand le trio Cabot-Courtet-Bouanga se met au diapason. Le premier sert le second qui perd son duel, mais le troisième a bien suivi et fait trembler les filets de Mendy pour la première fois de la saison.Reste que les Merlus, encore la tête à l'exploit, se font pêcher à froid. Moins de trois minutes plus tard, Diego domine le ciel lorientais pour remettre sur Siebatcheu, qui a tout le loisir de contrôler puis frapper entre les jambes de Petkovic. Au retour des vestiaires, Lorient continue à titiller son invité. Il faut une nouvelle association de chance (barre de Zargo Touré) et de talent (lulu de Cabot claquée en corner) pour éviter à Mendy de prendre une seconde balle dans le buffet. Sauf que comme dans tous bon thriller, c'est d'une vieille connaissance que vient le coup de grâce. Prénom : Gaëtan. Nom : Courtet. D'une tête renversée en toute fin de match, celui qui a passé cinq ans à Reims offre les trois points à son Lorient natal. Un but qui permet aux Merlus de monter sur le podium, un point derrière son adversaire du jour.Sinon, la grosse nouvelle de la journée reste quand même celle-ci : Marvin Martin a fait sa première apparition sous le maillot rémois. Mais pas de doublé pour cette fois.