Lorient croque le derby breton

Dans une rencontre enlevée et pleine de rythme, le FC Lorient a disposé de son voisin brestois (4-2). Séduisantes pendant l’ensemble du premier acte, les deux formations ont proposé un jeu offensif et ont été récompensées par un pion de chaque coté. Julien Faussurier , sur un centre de Habib Diallo , fait couler le premier sang à la demi-heure de jeu. L’enfant du Finistère, Pierre-Yves Hamel répond à l’ouverture du score brestoise, à peine trois minutes plus tard, en chipant le ballon au nez et aux gants de Gaspard Larsonneur.Mais alors que lessemblaient avoir laissé leurs jambes aux vestiaires, les Merlus ont pris le large grâce aux mêmes grands bonshommes. L'hyperactif Denis Bouanga , déjà dangereux en première période, nettoie la lunette de Larsonneur (52), avant d'offrir un doublé à son pote Pierre-Yves (56) dans le feu du Moustoir. Jaloux, Faussurier trouve à son tour une deuxième fois la mire après une partie de billard dans la surface lorientaise (80), et redonne espoir au peuple brestois. Son coéquipier et capitaine, Gaëtan Belaud , se chargera lui-même de l'éteindre quarante-cinq secondes plus tard, en propulsant un centre de Jimmy Cabot dans ses propres filets. Lorient chasse Nîmes de la seconde place du podium, tandis que Brest passe dixième et continue sa dégringolade au classement.