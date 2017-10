Lopetegui a réuni ses joueurs pour parler du référendum en Catalogne

1

LG

Nouvelle réunion de crise en Espagne , cette fois pour la sélection espagnole.À la suite de la tournure qu’ont prise les événements catalans au sein de la, le sélectionneur, Julen Lopetegui , a réuni tous ses joueurs dans les vestiaires pour délier les langues. D’après, la réunion a permis au sélectionneur d’indiquer la ligne de conduite à adopter dans les jours à venir pour chacun des 25 joueurs convoqués. Y compris Piqué.Les joueurs doivent abandonner tout discours politique et se consacrer exclusivement au football. De même, leurs relations sur le terrain ne doivent pas être altérées par leurs différences d’opinion, explique le quotidien espagnol en désignant principalement les idées divergentes des deux compères de la défense ibère, Sergio Ramos et Gerard Piqué. Ce dernier sera peut-être amené à s’expliquer devant la presse et l’ensemble du peuple espagnol, mais ne devrait pas quitter laavant le Mondial 2018.Il ne reste donc plus qu'à jouer au football.