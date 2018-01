Loïc Rémy : « L'entraîneur m'a traité comme de la merde »

64

LMC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quand c'est l'heure, c'est l'heure.Le 21 décembre, Paco Jémez a été désigné nouvel entraîneur de Las Palmas , mais il semble que les décisions de l'Espagnol ne plaisent pas à tout le monde, surtout à Loïc Rémy . Arrivé en retard à un dîner avec l'équipe, l'ancien attaquant de Chelsea a été écarté du groupe.» , attaque-t-il.En plus de l'exclusion, Loïc Rémy a également été poussé vers la sortie et doit plier bagage dès cet hiver. Dans une interview accordée à, le joueur de 31 ans se lâche complètement : «Après ces déclarations, il ne lui reste plus qu'à trouver un club.