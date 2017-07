Locatelli et De Sciglio vers la Juve ?

HL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un Bonucci de perdu, deux Milanais de retrouvés.D'après la, la Juve est bien décidée, à son tour, à venir faire son marché chez son voisin milanais. Laveut attirer l'espoir Manuel Locatelli (19 ans) et l'international Mattia De Sciglio (31 sélections).Pour le dernier cité, la porte à un départ est ouverte. Le club lombard réclame douze millions d'euros quand l'équipe de Massimiliano Allegri est prête à en offrir 8 millions. Les négociations pourraient se conclure assez rapidement. En ce qui concerne Locatelli, les pourparlers devraient être plus âpres. L'AC Milan n'est absolument pas disposé à vendre son prodige à un concurrent pour leLa vengeance est un plat qui s'avale plus facilement avec quelques millions.