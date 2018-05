Lo Celso, le Verratti buteur

Ce mardi soir, en finale de la Coupe de France, Giovani Lo Celso a encore trouvé le chemin des filets. Une caractéristique qui fait de lui un milieu de terrain unique au Paris Saint-Germain.

Plus à l'aise en relayeur

L'avenir devant lui

Par Kevin Charnay

» Il y a quelques jours, un recruteur anglais expliquait dans les colonnes deque le jeune milieu argentin risquait de valoir plus que son coéquipier italien sur le marché des transferts. Notamment parce que Giovani Lo Celso ose tenter sa chance, y compris de loin, et trouve régulièrement le chemin des filetsCe mardi soir, en finale de Coupe de France , il l’a encore prouvé. À la 26minute de jeu, c’est lui qui ouvre le score face aux Herbiers, en roulant parfaitement du gauche à l’entrée de la surface. Quelques minutes plus tôt, il tentait déjà sa chance dans une position similaire, et tapait le poteau. À deux reprises, même. Alors certes, ce n'étaient « que » Les Herbiers en face. Mais le fait est là : Giovani Lo Celso est un milieu de terrain qui marque.Cette saison, c’est la sixième fois que l’Argentin trouve le chemin des filets. Marco Verratti , quant à lui, en a inscrit seulement deux... avec un temps de jeu supérieur. Surtout, quatre des six buts de Giovani Lo Celso ont été inscrits lors des six derniers matchs toutes compétitions confondues. Des buts auxquels on peut ajouter trois passes décisives. Un basculement statistique en cette fin de saison qui correspond peu ou prou à son repositionnement plus haut sur le terrain, en tant que relayeur, à la place où évolue habituellement Verratti, blessé. «» , a expliqué l’Argentinau site HypeBeast.Souvent aligné à la pointe basse du milieu à trois parisien, Lo Celso n’a pas forcément été mis dans les meilleures conditions tout au long de la saison. Complètement dépassé au match aller face au Real Madrid – des pertes de balles dangereuses, un positionnement défaillant, un penalty concédé, une quantité de duels perdus –, il a prouvé qu’il pouvait dépanner à ce poste. Mais pas s’y épanouir pleinement. Heureusement pour lui, Thiago Motta va prendre sa retraite à la fin de la saison. Ce qui obligera le PSG à, enfin, se pencher réellement sur le poste de numéro six lors du mercato estival, après bon nombre de bricolages ( Yohan Cabaye Lass Diarra, ainsi qu’ Adrien Rabiot et Lo Celso, donc, pour dépanner).Ainsi, si une véritable pointure s’installe devant la défense du PSG la saison prochaine, Giovani Lo Celso devrait avoir son rôle à jouer dans la rotation au poste de relayeur. Celui qui lui sied le mieux. Il ne doit en tout cas pas avoir peur de la concurrence, car il représente certainement l’avenir à Paris. Que ce soit avec le PSG ou avec la sélection argentine, il est d'ailleurs déjà passé devant un certain Javier Pastore dans la hiérarchie. À voir s’il se fera une place aussi facilement au sein de l’qu’au sein du PSG . Premiers éléments de réponse lors de la Coupe du monde.