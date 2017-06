En difficulté lors de sa dernière sortie avec les Bleus, Hugo Lloris a toujours montré quelques limites dans son jeu au pied. Et si c'était parce qu'il n'était pas vraiment gaucher, finalement ?

Problème de latéralité

L'œil directeur

Par Kevin Charnay

On joue la 93minute. La France tient un match nul compliqué en Suède, au terme d’une rencontre au rythme anesthésiant. Djibril Sidibé passe en retrait pour ce qui semble être le dernier dégagement d' Hugo Lloris , en prenant bien soin de lui mettre sur son pied gauche. Un contrôle tranquille, une touche de plus pour effacer l’attaquant suédois, et une dernière touche complètement manquée. Mais au lieu d’envoyer le ballon dans le ciel de Solna, il foire complètement son coup de pied et écrase son dégagement. La balle vient directement dans les pieds d’ Ola Toivonen , qui n’a plus qu’à l’expédier dans les buts vides depuis le milieu de terrain. La France perd, et même si le gardien de Tottenham est loin d’être le seul responsable de cette déroute, il vient de faire preuve une nouvelle fois de son jeu au pied plus que limité. Mais en fait, Hugo Lloris est-il vraiment gaucher ?Contrairement à Fabien Barthez , l’un de ses illustres prédécesseurs bien plus à l’aise dans l’exercice du jeu au pied, Hugo Lloris n’est pas à proprement parlé «» . Ce n’est même pas le plus gaucher de sa famille. Par exemple, lorsqu'il taquine la petite balle jaune sur un court de tennis avec son frère Gautier, ce n’est pas lui qui peut s’imaginer en Rafael Nadal – d’ailleurs, l’Espagnol utilise sa main gauche uniquement pour le tennis, sinon il est droitier, mais c’est une autre histoire. «» , confiait le petit frère Lloris il y a quelques années au. Le verdict est donc implacable. Si Hugo Lloris joue au football du pied gauche et écrit de la main droite, il y a un grand risque qu’il soit «» .Joëlle Morice Mugnier est latérapraticienne et a mis au point il y a une vingtaine d’années la latérathérapie, une approche qui a pour but de réhabiliter sa latéralité originelle et d’avoir les outils pour s’adapter au système droitier qui régit notre société. Autant dire que la personne est plutôt apte à expliquer dans quelle mesure Hugo Lloris est perdu avec son pied gauche. Contrairement à cette «» comme elle se définit – c’est-à-dire que son œil, sa main et son pied gauches sont directeurs –, le portier des Bleus est un gaucher ou un droitier hétérogène. «» , estime Joëlle Morice Mugnier.Premier cas de figure possible : c’est son œil droit qui est directeur, et dans ce cas-là, c’est toute sa latéralité qui est de travers lorsqu'il joue au football. «» De quoi, naturellement, perdre en précision lorsqu'il dégage du pied gauche. Second cas de figure : c’est son œil gauche qui est directeur, signifiant ainsi qu’il est un véritable gaucher. Mais un gaucher contrarié. «Pour être plus à l’aise, Hugo Lloris s’est peut-être forcé à écrire de la main droite, et donc par réflexe, à utiliser sa main droite dans la vie de tous les jours, comme pour jouer au tennis. Mais une fois sur le terrain de foot, il s’est rendu compte qu’il était, au fond de lui, gaucher. «» Un léger pète au casque qui a apparemment resurgi lorsqu'il a fallu dégager ce ballon vendredi soir. Joëlle Morice Mugnier, voisine de Layvin Kurzawa à La Celle-Saint-Cloud, est prête à proposer ses services à Lloris. «» Si ça peut éviter d’autres bévues...