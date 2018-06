Lloris, capitaine double face

Impeccable sur le terrain depuis le début du Mondial, le gardien des Bleus soufflera samedi contre l’Argentine sa 101e bougie internationale. Un aboutissement sportif qui se cache derrière un porteur de brassard qui souffle de la sciure avant les rencontres, mais qui n’hésite pas à assumer son décalage avec un milieu dans lequel il ne se reconnaît pas vraiment.

Par Maxime Brigand

La compétition, la vraie, et le retour d’une vieille mélodie : le rideau étant tombé jeudi soir, via une soirée avec une fenêtre ouverte sur Kaliningrad, une autre sur Saransk, sur le premier tour du Mondial, l’heure est désormais aux explications. C’est l’heure des retrouvailles entre les grands de ce monde, un G16 à l’odeur de gazon coupé, et Didier Deschamps , qui dirigera samedi face à l’Argentine son 80match sur le banc des Bleus, est donc venu vendredi soir tartiner la presse avec une histoire connue : celle des «» et des «» . Ce huitième de finale de Coupe du monde face aux Argentins sera-t-il différent de celui face aux Allemands en 2014 ou de l’angoissant France-Irlande de l’Euro 2016 ? Non, sur le fond, «» . En V.D. (Version Deschamps), cela veut dire, en gros : maintenant, arrêtez de m’emmerder avec vos questions sur l’identité, le style, la forme d’ Antoine Griezmann , et votre chasse aux poux, la parole est au caractère, ce qui replace le sélectionneur de l’équipe de France sur son terrain de jeu favori. Soit un espace délimité par le succès immédiat, l’absence de calcul et un retour au sport qui s’écrit avec un vainqueur et un éliminé. Didier Deschamps commence à s’animer lorsque le classement disparaît, mais sait aussi que tout ça ne laisse aucune échappatoire. Parfait, c’est ce qu’attend avec impatience son capitaine, Hugo Lloris : une production de pièces.Le gardien des Bleus l’a répété vendredi, comme pour tirer le tapis rouge sous les pantoufles de Deschamps : «» Stop. Lloris exaspère le suiveur, passe son temps à tirer sur la corde du lisse et transforme la conférence de presse d’avant-match en lutte contre l’ennui ? Là, à cet instant, c’est le joueur qui vient pourtant de repasser au-dessus du capitaine. Interrogé il y a quelques mois sur son rôle de porte-brassard, le portier de Tottenham avait avoué être, dans ces moments, «» , mais avant cette rencontre contre l’Argentine, Hugo Lloris a surtout tenu à appuyer sur un message qu’il ne cesse de faire tourner lorsqu'on lui en offre la possibilité hors du cadre officiel.Dans une Coupe du monde où, pour la première fois de façon aussi significative, chacun essaye de tout expliquer par les chiffres, la data, la tactique ou des formules savantes, le capitaine tricolore, qui a fêté contre le Danemark sa centième sélection (il est le gardien français le plus aligné de l'histoire et n’est plus qu’à trois capes d’égaler Didier Deschamps ), ramène le foot à son état brut. Dans, il y a quelques semaines : «(...)(...)Il y a une forme de protection envers le milieu et un refus de l’utilisation du football, ce qui explique le comportement du Lloris vu depuis toujours. Après la défaite face à la Colombie (2-3) fin mars, le chef de file avait alors tout ramassé sur son passage, attrapant au col la nouvelle génération qui l’entoure aujourd’hui : «(...)(...)(...) Hugo Lloris sait qu’il ne s’appartient plus depuis longtemps, que sa parole est utilisée et c’est son histoire avec les Bleus qui veut ça : il est le visage de l’après-Knysna, sa capacité d’effacement jouant pour lui et tout ça lui a permis de durer, surtout que Mandanda s’est planté à chaque fois qu’il a eu l’occasion de lui souffler la place de numéro un. Ainsi, le bonhomme a accepté le rôle qu’on l’a forcé à prendre – l’exemple à suivre, la caution représentation –, mais ne se cache plus pour remettre tout le monde à l’endroit lorsque tout ne tourne pas correctement. Dans ce premier tour, il est alors venu parler de «» après la rencontre contre le Pérou lorsque Paul Pogba s’est contenté de gesticuler autour des questions dans un jeu de «» , mais on est là, hein. Lloris, lui, ne joue pas avec les détails : il sait que c’est précieux et que tout va maintenant se décider là-dessus. Lorsqu’il a été invité à parler avant la compétition dans, il a alors bousculé Griezmann : «» C’est ce qu’il demande, au-delà du « groupe qui vit bien » , à l’heure de se mettre en danseuse sur le col argentin. Rien de lisse, donc : juste la parole d’un parrain de son sport et de l’honneur collectif.