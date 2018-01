Liverpool tombe à Swansea

Swansea (3-6-1) : Fabiański - Fernandez, Van der Hoorn, Mawson - Naughton, Olsson, Ki, Fer, Clucas, Dyer - Ayew. Entraîneur : Carvalhal.



Liverpool (4-3-3) : Karius - Gómez, Matip, Van Dijk, Robertson - Can, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain - Salah, Mane, Firmino. Entraîneur : Klopp.

Alors ça, c'est un résultat qu'on n'attendait pas.En déplacement sur le terrain de Swansea , la lanterne rouge de Premier League, Liverpool a réussi à perdre après 18 rencontres sans défaite toutes compétitions confondues. Sur le plus petit des scores, certes. Mais cette défaite fait mal, puisque lespouvaient revenir à hauteur de Chelsea , troisième, et prendre le large sur Tottenham , qui reste à deux points.Les favoris de cette partie ont pourtant monopolisé la balle en première période. Reste que pendant une demi-heure, les visiteurs ont eu énormément de mal à se montrer dangereux. Et se sont fait punir par une réalisation de Mawson, alors qu'ils se trouvaient paradoxalement dans un temps fort. Dans le second acte, les hommes de Klopp ont tenté d'accélérer. Mais ni Ings, ni Salah, ni Firminho (poteau), ni Lallana, ni Van Dijk n'ont trouvé le chemin des filets. Malgré 17 tirs, dont quatre cadrés.Du coup, c'est Swansea , toujours dernier à trois unités du premier non-relégable, qui sourit.