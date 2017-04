Liverpool tient la cadence

0

West Bromwich 0-1 Liverpool

Le charme du printemps anglais est peut-être de réserver encore son lot d’incertitudes. Alors, ce dimanche après-midi, Jürgen Klopp avait prévenu : «» Un message appliqué sérieusement contre West Bromwich (0-1), puisque ses hommes ont enchaîné avec un deuxième succès d’affilée en Premier League au terme d’un match plus que fermé.À l’approche du crépuscule d’une saison qui a déjà dépassé toutes ses espérances, Tony Pulis n’entendait pas laisser Liverpool déployer son jeu. Alors le manager desdégaine un 4-5-1 très compact, avec notamment les retours dans le XI de Yacob et Robson-Kanu qui remplace Salomón Rondón , muet depuis décembre dernier en championnat. Mais le premier à se signaler est Phillips, dont la tentative du gauche s’envole largement (11). Si lestiennent le cuir, ils souffrent d’un manque patent d’inspiration offensivement, à l’image d’une frappe légèrement trop croisée de Firmino (15) et d’une reprise manquée de Coutinho (24).Cadenassée jusqu’ici, la rencontre bascule juste avant la pause sur un coup de pied arrêté de Milner dévié par Lucas Leiva et conclu par Firmino, auteur de son onzième but en championnat. Déja minimalistes dans leurs intentions, lesne proposent quasiment plus rien en seconde période. Sans forcer, Liverpool maîtrise les débats et Milner rate de peu une volée sur un caviar de Firmino (57). La dernière occasion franche malgré une fin de partie totalement débridée.Invaincu désormais depuis sept rencontres en Premier League, Liverpool monte sur le podium avec deux longueurs d’avance sur City, qui compte toutefois un match en retard. Les, eux, essuient leur sixième revers à domicile, mais restent huitièmes au classement.