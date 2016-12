Liverpool souhaite une bonne année à Guardiola

Face à des Citizens en totale manque d'inspiration, Liverpool est aller décrocher une victoire ultra-importante pour rester bien embarqué dans la course au titre. Un autre motif de faire la fête ce soir pour les Reds.

Liverpool 1-0 Manchester City

Pep manque de peps

Liverpool tient bon

S'il avait su que ce serait le seul but de la rencontre, le but de la victoire, Jurgen Klopp aurait sûrement réagi autrement sur son banc. Habitué aux manifestations ostentatoires de joie, le coach allemand de Liverpool reste pourtant impassible devant la belle réalisation de Georginio Wijnaldum . En même temps, il est difficile d'imaginer que le scénario du match n'évoluera pas du tout, car on joue seulement la huitième minute du match. Sur la première incursion de Liverpool , le Néerlandais vient de s'élever plus haut que tout le monde pour balancer un énorme coup de casque. Contre le cours du jeu, lesviennent de poser la première pierre d'une victoire plus qu'importante. À partir de samedi 31 décembre, Liverpool est officiellement l'outsider numéro un dans la course au titre. Jurgen Klopp aurait quand même pu s'exciter un peu plus.Pourtant, c'est Manchester City qui fait la plus belle impression dans les premières minutes du match. Sur ses premiers ballons, Raheem Sterling fait abstraction des copieux sifflets d'Anfield et fait danser James Milner . Lesprennent rapidement le contrôle du ballon, et lessont incapables de le récupérer sans commettre de fautes. On sent bien qu'il ne manque pas grand-chose pour que les hommes de Guardiola se créent de belles occasions mais le but de Georginio Wijnaldum vient tout casser. Au passage, Adam Lallana signe là sa septième passe décisive de la saison. À partir de ce moment-là, lesretombent dans leurs travers et entrent dans une phase de possession stérile. Manchester City donne l'impression de globalement maîtriser le jeu, mais est incapable de se montrer menaçant. David Silva et Kevin de Bruyne ne parviennent pas à s'imposer dans l'entrejeu, et Sergio Agüero passe pour un vulgaire Bafé Gomis en se laissant prendre sans cesse au piège du hors-jeu. En face, c'est tout le contraire concernant les hommes de Jurgen Klopp. Lesse projettent vite vers l'avant et se montrent plus dangereux, quitte à concéder plus de déchets dans leur jeu de passe. Grâce à un pressing haut et à une réelle supériorité dans l'engagement et les duels, Liverpool gêne les relances courtes de Claudio Bravo et ses défenseurs. Résultat, le club de la Mersey se procure plusieurs opportunités de faire le break. Mais Emre Can ne parvient pas à trouver la lucarne, et Roberto Firmino manque par deux fois le dernier contrôle.Au retour des vestiaires, les hommes de Jurgen Klopp reviennent avec les mêmes intentions et continuent de montrer beaucoup plus d'envie que leurs adversaires. C'est bien simple, tous les seconds ballons retombent dans les pieds des rouges. Mais la sortie sur blessure de Jordan Henderson cassent cette bonne dynamique. Il esr remplacé par Divock Origi (Lallana descend donc d'un cran), mais son absence change le visage de Liverpool , désormais coupé en deux. Le bloc est moins compact, et lespeuvent enfin profiter de nouveaux espaces. Agüero sollicite pour la première fois Simon Mignolet , avec la première frappe cadrée du match pour son équipe. Quelques minutes plus tard, c'est David Silva , replacé dans l'axe, qui prend ses responsabilités et frappe à l'entrée de la surface. Mais ça passe juste à côté.L'intensité et le rythme du match augmentent sensiblement au fur et à mesure que le chrono tourne, mais le nombre d'imprécisions techniques et de mauvaises passes aussi. Le ballon commence à brûler les pieds des deux équipes. Si lesreprennent largement le dessus au milieu de terrain, la défense desreste très solide. La charnière Lovren-Klavan, c'est du costaud. Alors, même s'ils ne voient plus le ballon à partir du dernier quart d'heure, les coéquipiers de Sadio Mané tiennent bon, et pouvaient même faire le break avec des contres mieux négociés. Bref, le score ne bougera pas. À la mi-saison, Pep Guardiola vient peut-être de dire adieu au titre, en étant relégué à dix points de Chelsea . Déjà. De toute manière, lessemblent clairement être au-dessus du lot cette saison.