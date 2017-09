Liverpool se relance

141

e). Et cinq minutes plus tard, Mignolet fauche le même Vardy et offre aux Foxes la possibilité de revenir à 3-3 sur penalty. Mais le portier se fait pardonner en détournant la tentative de Big Jamie.



Liverpool gagne 3-2, mais Klopp a encore du souci à se faire : son équipe a déjà encaissé 18 buts depuis le début de la saison.



Résultats et classement de Premier League

Retrouvez toute l'actualité de la Premier League JE Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Des buts, de l'intensité, parfois du déchet et de la casse. C'est à une belle affiche de Premier League qu'ont assisté les supporters présents au King Power Stadium, ce samedi, et ce, malgré la défaite 3-2 concédée face à Liverpool Les, qui restaient sur quatre matchs sans victoire toutes compétitions confondues, avaient à cœur de se relancer. Emre Can lance les hostilités en butant sur le poteau dès le premier quart d'heure (14). Deux minutes plus tard, Salah, bien servi par Coutinho, convertit le réveil desd'une tête imparable (16). Réveil du magicien brésilien donc, qui transperce la lucarne de Schmeichel quelques instants plus tard, d'un coup franc magistral (23).À 2-0, Liverpool se contente de gérer et se relâche. C'est tout ce que demandait Shinji Okazaki , en renard, qui redonne espoir aux siens, de la tête, juste avant la pause (45+3). Sonnés, lesparviennent malgré tout à faire le break grâce à Jordan Henderson , servi par Sturridge (68). Fini ? Non !Courageux, les champions d' Angleterre 2016 réduisent le score dès la minute qui suit, par Vardy (69