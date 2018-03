Liverpool sans forcer

215

Liverpool (4-3-3) : Karius - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Henderson, Can, Oxlade-Chamberlain (Milner, 79e) - Salah, Firmino (Matip, 88e), Mané (Lallana, 74e). Entraîneur : Jürgen Klopp



Newcastle (4-3-3) : Dubravka - Yedlin, Lascelles, Lejeune, Dummett - Murphy (Pérez, 85e), Diamé, Merino (Hayden, 73e) - Kenedy, Atsu, Gayle (Joselu, 66e). Entraîneur : Rafael Benítez

Lesretrouvent le podium. Et comme souvent, c'est Mohamed Salah qui a installé le marchepied pour y remonter. En attendant le match de Manchester United lundi à Crystal Palace , les hommes de Jürgen Klopp sont provisoirement deuxièmes.Mis sous pression par la victoire de Tottenham face à Huddersfield (2-0) un peu plus tôt dans l'après-midi Liverpool s'est cassé les dents pendant de longues minutes sur le bloc de Newcastle . Pont-levis baissé et murailles bien dressées, le nouveau château desétait une véritable forteresse. Et ni la tête de Lovren ni le pied droit de Salah ne parvenaient à entamer les murs.Alors l'Égyptien s'est décidé à utiliser le gauche. Après une percée dans l'axe, Oxlade-Chamberlain sert le meilleur buteur desqui glisse la balle sous les jambes de Dubravka. Le Pharaon en profite pour rejoindre Kane au classement des buteurs avec son 24pion de la saison. La brèche est trouvée, mais Karius reste vigilant et dévie de la lucarne une patate de Diamé juste avant la mi-temps.Obligés désormais de partir à l'aventure dans le camp adverse, leslaissent plus d'espaces et de liberté au trio offensif liverpuldien. Firmino imite le Ox' en première mi-temps et perfore plein centre. L'appel croisé de Mané est aussi bon que son plat du pied et les hommes de Klopp font le break. Lesn'ont plus qu'à gérer tranquillement leur avance. Un entraînement somme toute parfait pour le 8de finale retour de mardi contre Porto.