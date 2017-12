Liverpool s'offre une manita pour Noël

496

Liverpool (4-3-3) : Mignolet - Alexander-Arnold, Klavan, Matip, Robertson - Can, Wijnaldum, Coutinho - Oxlade-Chamberlain, Salah, Firmino. Entraîneur : Klopp.



Swansea (4-5-1) : Fabiański - Naughton, Fernandez, Mawson, Olsson - Fer, Roque, Carroll, Routledge, Ayew - McBurnie. Entraîneur : Britton.

5-0, voilà un score qui fait plaisir. Sauf pour le camp adverse.Et encore, la raclée infligée par Liverpool Swansea aurait pu être bien plus large, Solanke ayant notamment manqué de réalisme en fin de partie. Avant ces nombreuses occasion gâchées, lesavaient déjà plié le match depuis longtemps. Dès la cinquième minute, Coutinho avait lancé les siens d'un joli enroulé. Malgré quelques nouvelles opportunités en première période, les hommes de Klopp ont attendu le second acte pour doubler le score.C'est Firmino qui s'y est collé, en reprenant un coup franc de Coutinho. Après un troisième but d'Alexander-Arnold (première réalisation pour lui), c'est également Firmino qui a fait naître l'humiliation desen concluant un bon travail de Salah. Oxlade-Chamberlain y est ensuite allé de son caramel, d'un lob maîtrisé. Liverpool récupère donc sa quatrième place squattée par Tottenham pendant que Swansea reste lanterne rouge.C'est ce qu'on appelle une victoire parfaite, non ?