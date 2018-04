Liverpool s'offre une deuxième ration

Bousculés comme attendu en première période, les hommes de Klopp ont joué les roseaux à l'Etihad mardi soir et validé leur qualification pour les demi-finales (1-2). Monstrueux.

591

Les liens serrés

Salah, évidemment

50 – Mohamed Salah has been directly involved in 50 goals in all competitions this season (39 goals, 11 assists), 11 more than any other Premier League player. Relentless. pic.twitter.com/gdrkWBHKnA — OptaJoe (@OptaJoe) 10 avril 2018

Manchester City (3-1-3-3) : Ederson – Walker, Otamendi, Laporte – Fernandinho – B Silva (Gündoğan, 74e), De Bruyne, D Silva (Agüero, 66e) – Sterling, Jesus, Sané. Entraîneur : Pep Guardiola.

Liverpool (4-3-3) : Karius – Alexander-Arnold (Clyne, 82e), Lovren, Van Dijk, Robertson – Oxlade-Chamberlain, Wijnaldum, Milner – Salah (Ings, 89e), Firmino (Klavan, 82e), Mané. Entraîneur : Jürgen Klopp.

Alors, impossible ? Simple : depuis le débarquement de la Ligue des champions, seulement deux équipes ont réussi à inverser un match aller perdu de trois buts ou plus. Souvenez-vous : le Barça contre le PSG , le Deportivo contre l' AC Milan au printemps 2004. Assez pour y croire ? «, expliquait Pep Guardiola avant une manche retour qui avait la tronche d’un col hors catégorie.» Tout, absolument tout, c’est ce que nous avait déjà raconté la dernière galette des rois. Puis, on a vu City entrer comme une brute assoiffée dans son quart de finale retour, où l'Etihad se sera allumé vingt minutes, et s'effondrer sous les coups de la seconde période. Comme quelques jours plus tôt , déjà.Cette fois, c’était pourtant autre chose : on a vu Guardiola débarquer sur la piste comme on se fout à poil à une table de poker. Soit en se privant d’un Agüero trop juste physiquement et en pariant sur un 3-1-3-3 assez dingue sur le papier. Klopp, lui, n’avait rien changé, si ce n’est Wijnaldum titularisé pour compenser la suspension d’Henderson, là où Salah, touché lors de la manche aller à Anfield , a bien répondu à l’appel. La suite ? Un bordel, évidemment, Manchester City sortant d’entrée les griffes et Gabriel Jesus ouvrant le score au bout de deux minutes de jeu à peine par une ouverture de Fernandinho sur laquelle Virgil van Dijk s’est perdu dans un duel raté avec Raheem Sterling (1-0, 2). Puis, la bande de Guardiola n’a pas desserré les liens posés, Sané tentant une cartouche sur un coup franc bien combiné, Jesus manquant une balle de 2-0 devant Karius, De Bruyne envoyant une frappe toute molle dans les bras du gardien allemand et Bernardo Silva s’en allant toucher le poteau droit de Liverpool d’une praline monstrueuse. Les, eux, ont surtout foiré des relances et peiné à prendre le pouls d’un retour où l’on a vu Salah prendre la pointe du 4-3-3 au bout d’une demi-heure de jeu, laissant Firmino passer à gauche, et Oxlade-Chamberlain croquer une balle d’égalisation avant la pause. Assez pour tenir debout au milieu des vagues et d’un but injustement refusé à Sané dans les arrêts de jeu pour un hors-jeu dont on reparlera encore demain.Oui, voilà pourquoi Pep Guardiola a implosé de rage devant Antonio Mateu Lahoz à la mi-temps et qu'il a été sorti par les videurs. Résultat ? City n'a pas baissé le volume, Liverpool a fait le roseau, Salah s'est retrouvé de plus en plus isolé et, voilà : peu avant l'heure de jeu, Mané a foutu son nez dans le bloc des, vu Fernandinho s'étaler sur ses talons, Ederson se jeter et Mohamed Salah ajuster parfaitement un Otamendi au tapis (1-1, 56).Un drôle de coup sur le crâne pour faire changer l'ambiance d'une soirée où Agüero a été sorti de la boîte pour péter en deux le script. Une réussite ? Au contraire, Liverpool a barricadé, bloqué les espaces, et Firmino est venu exploser à un quart d'heure de la fin (1-2, 78). Tout sauf illogique face à une équipe qui n'avait pas perdu trois rencontres de suite depuis la nuit des temps et un Guardiola qui a planqué son visage dans ses mains. Son onze devait être un hymne à la joie, unpour l'espoir. Il aura échoué, comme avec le Bayern en 2015. Brutal pour un coach qui n'a plus fait de finale de C1 depuis 2011.