Liverpool s'effondre, Naples y croit encore

Mardi carton en Ligue des Champions. Le Réal s'est régalé mais loupe la première place, assurée par Tottenham devant Dortmund. Liverpool et Séville partagent les points après une remontée folle des Espagnols, alors que City a assuré tout gentiment sa première place. Naples a eu chaud, mais peut toujours espérer après avoir eu le Chakhtior à l'usure.

Un match à l'image de la saison des. Une défense qui panique et une attaque qui fait paniquer. Donnez leur une mi-temps chacune pour ne pas faire de jalouse, et vous multipliez les risques d'infarctus dans les pubs de Liverpool . D'abord l'attaque, donc, composée du trio Mané-Firmino-Salah. Deuxième minute de jeu, Roberto Firmino , seul au second poteau suite à un corner britannique, propulse le ballon dans le cadre de Sergio Rico . Un gros quart d'heure plus tard, Sadio Mané utilise la bonne vieille technique du copier-coller et plante une seconde banderille sur corner, toujours au deuxième poteau. Le Sénégalais retrouve ensuite avec son pote brésilien pour lui offrir un doublé. 3-0 à la mi-temps. Place à la défense, donc. Un quatuor Moreno -Klavan-Lovren-Gomez qui a encore fait des miracles. Et surtout offert à Wissam Ben Yedder ses cinquième et sixième pions en Ligue des Champions (sur une tête croisée, puis sur penalty), avant que Guido Pizarro ne vienne enfoncer le clou du spectacle dans les arrêtes de jeu. Statu quo, et aucun qualifié, mais une morale : ce Pool version Klopp est plus pyromane que pompier.Le Spartak Moscou est attaché à ses habitudes dans cette édition de la Ligue des Champions. Comme au match aller, le club russe a ouvert le score face au petit poucet slovène, grâce à un but de renard de Zé Luis . Mais comme lors de toutes ses précédentes rencontres en C1, le Spartak n'est pas parvenu à garder sa cage inviolée. Mesanovic, seul devant le but après une superbe action collective, s'est chargé de rappeler cette maudite statistique aux, et ce dans les toutes dernières secondes du match. Mais qu'importe, puisque l'équipe du peuple a tout de même arraché son billet pour l'Europa League.Il fallait plusieurs exploits de surhommes pour que Naples espère encore se qualifier. Ça tombe plutôt bien, puisque lescomptent dans leurs rangs un grand homme de poche : Lorenzo Insigne . Dix minutes après le début de la seconde période, celui qui n'est pas rentré en jeu contre la Suède s'envole sur son côté gauche et se joue de la défense ukrainienne avant de mystifier Andrei Pyatov. C'est ensuite Pietro Zielinsky qui se sublime, parfaitement placé pour scorer un second but ô combien important dix minutes avant la fin du match. Dries Mertens vient conclure une victoire un brin stressante pour les tifosi deux minutes plus tard, après avoir accumulé les hors-jeux pendant toute la rencontre. Et voilà le Napoli qui s'offre le droit d'espérer, et un blockbuster palpitant face au Feyenoord lors de l'ultime journée.Le festin de l'ogre mancunien n'a pas eu lieu. Certes, en scorant son quatrième but en C1 d'un superbe piqué, Raheem Sterling a offert quelques miettes au public de l'Etihad Stadium en toute fin de match. Mais pas de quoi rassasier ses fans, eux qui avaient pu se délecter de douze buts sur leurs quatre dernières rencontres européennes. City conforte sa première place et le Feyenoord reste, quant à lui, fidèle à ses principes de générosité en cédant encore une fois les trois points à son hôte. Zéro pointé en cinq matchs pour les Bataves, mais pas de valise à ranger dans le coffre du break familial cette fois-ci. C'est déjà ça.Avoir Mickaël Poté de son côté ne suffit pas pour faire match nul. Le bourreau de Dortmund a couru derrière le cuir que ses copains lui envoyaient loin au-dessus du crâne. Ça, c'était que le Real ne siffle la fin de la récré, avec une première mine des vingt-cinq mètres signée Luka Modric . La suite, c'est une mise à mort aussi cynique que cruelle, qui voit Benzema planter deux but pour devenir seul meilleur buteur français de la compétition avec 53 pions (devant les 51 de Thierry Henry ), le traditionnel doublé de CR7 pour faire plaisir à ces dames, et même un pion de Nacho , tiens.// Kane (48) et Son (76) pour les Spurs Pierre-Emerick Aubameyang a beau avoir ouvert la marque et mis fin à sa disette de 500 minutes sans marquer, le Gabonais n'a pas fait de miracle. Déjà parce que le Borussia devait compter sur un faux pas du Real Madrid pour se qualifier. Ensuite parce que Roman Burki et consorts n'ont pas été foutus de conserver le résultat en se faisant surprendre par les pattes droites de Harry Kane et Heung-min Son . Les deux héros du soir qui permettent auxd'assurer une superbe et néanmoins étonnante première place du groupe au nez et à la barbe du Real.