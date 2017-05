Liverpool s'accroche au Top 4

0

West Ham 0-3 Liverpool

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sous pression après les victoires de Manchester City et d' Arsenal ce samedi, Liverpool se devait de réagir sur la pelouse de West Ham pour espérer garder sa place dans le Top 4, synonyme de qualification en Ligue des Champions.En l'absence de Roberto Firmino Jürgen Klopp fait alors confiance à Daniel Sturridge pour épauler Divick Origi à la pointe de l'attaque des. Titulaire pour la première fois en championnat depuis le 2 janvier dernier, l'ancien buteur de Chelsea est intenable. Deux minutes après une première frappe qui passe de peu à coté, Sturridge voit Coutinho lui distiller une merveille de passe en profondeur avant de dribbler sereinement le portier deset de conclure dans le but vide. Une ouverture du score logique tant Liverpool domine totalement les débats.En seconde période, les Reds continuent d'assiéger les cages de l'Espagnol Adrian, sauvé jusque-là par ses gants et sa barre transversale (11et 56). À force de faire le dos rond, West Ham finit alors logiquement par craquer totalement sur deux inspirations géniales du Brésilien, Philippe Coutinho , qui se joue de la défense des Londoniens (57et 62). Jürgen Klopp détestant tenir un résultat, son équipe continue de pilonner le but adverse. Bien vu, en renard des surfaces, Origi donnera un peu plus d'ampleur au score (76).Une dernière victoire à Anfield face à Middlesbrough et le retour en C1 sera officiellement validé pour Liverpool