Liverpool roule sur Stoke

Avec une attaque et un jeu toujours aussi sexy, les Reds n'ont pas déçu face aux Potters. Leur talent combiné à un bel esprit collectif leur a permis de compenser une défense inquiétante et d'attraper facilement les trois points.

0

Liverpool 4-1 Stoke City

Le doute d'Anfield rode

Liverpool trop puissant

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est bien connu : en général, le titre de champion trouve sa place dans l'armoire du club qui a le mieux défendu durant la saison. Surtout en Angleterre José Mourinho , triple maître de Premier League, l'a par exemple souligné à plusieurs reprises. Quand on voit Liverpool jouer, on se dit donc, dans un premier temps, qu'il est inconcevable d'envisager la première place, tant la charnière centrale et toute l'organisation défensive fait flipper. Et puis, on regarde le système offensif prendre ses marques et mêler vitesse, dynamisme et volonté pour offrir de belles choses à son public. À ce moment-là, on se surprend à se demander : pourquoi pas ? Certes, le trophée est encore très, très loin. Mais en assurant la victoire contre Stoke (4-1) à l'aide d'une jolie partition, lessont les seuls à faire un peu de concurrence à Chelsea . Ils sont d'ailleurs seul dauphin du club londonien, six points derrière.Malgré le gros pressing et la domination territoriale efficace des, Stoke jette un froid dans le stade avant même le quart d'heure de jeu. Sur leur première incursion, lesouvrent la marque grâce à une tête de Walters. 100% de réussite pour les visiteurs. Sur le coup, la défense de Liverpool se montre bien naïve, et Lovren est à la rue. Comme souvent. Mais le grand bonhomme de cette première mi-temps s'appelle Allen. L'ancien de la maison rouge est partout, ne perd pas une balle, gagne tous ses duels, fait des différences balle au pied et manque même de doubler la mise. Avec un monstre pareil au milieu, Stoke prend confiance, à l'image de ses supporters qui font entendre leur voix. Surtout qu'en dépit des offensives tranchantes des locaux, la cage de Grant reste inviolée, parfois de manière miraculeuse. Jusqu'à cette 35e minute et l'égalisation méritée de Lallana, bien aidé par un très bon boulot de Mané. Le départ du Sénégalais à la Coupe d'Afrique des Nations pourrait d'ailleurs faire très mal à son équipe.Alors oui, la rencontre est spectaculaire et offre un beau combat. Reste que les erreurs de relance et les imprécisions techniques brouillent un peu le tableau. La chance qui fuyait Liverpool en début de rencontre, elle, réapparaît juste avant la mi-temps, quand Firmino voit sa frappe taper les deux montants pour finalement donner l'avantage à sa bande. Logique, tant lessont meilleurs et à l'aise dans leur jardin. D'ailleurs, les hommes de Klopp ne tardent pas à faire le break sur un but contre-son-camp d'Imbula.La donne est simple : après avoir multiplié les efforts pour contenir les assauts adverses, lesn'ont plus de jus. Essorés par le jeu tout en mouvement de Mané et compagnie, ils n'ont d'autres choix que de subir et accepter leur infériorité. En découle cette boulette de Shawcross qui permet à Sturridge, tout juste entré en jeu, d'inscrire son premier pion en PL cette saison. Seul bon point pour Stoke : le retour d'Afellay. Pour le reste, c'est Liverpool qui frissonne de plaisir.