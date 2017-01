Liverpool résiste à Chelsea

Liverpool a bien failli se faire avoir par un coup de malice de David Luiz. Les locaux peuvent même remercier Mignolet qui s'est montré décisif. Les deux équipes se quittent finalement dos à dos pour un match nul qui ne fait pas forcément les affaires des Reds.

Liverpool 1-1 Chelsea

Un but sorti de nulle part

Wijnaldum sonne la révolte

Personne ne l'avait vu arriver. En même temps, avec ses cheveux tout mouillés qui lui donnaient des airs de caniche trempé, personne n'avait vraiment envie de le remarquer. Alors David Luiz en profite et fait semblant de se désintéresser du coup franc que s'apprête à tirer Willian . Dans la cage des, Mignolet ne regarde même pas le ballon et se préoccupe plus du placement de sa défense, persuadé que l'ailier brésilien desn'est pas encore prêt à tirer. C'est à ce moment que David Luiz , ce petit fripon, s'élance et envoie un boulet imparable qui vient caresser le poteau. Un but que personne n'avait vu venir. À part Antonio Conte et sa malice, bien entendu.Dans un Anfield plutôt habitué à être déçu ces derniers temps, les hommes de Jürgen Klopp sont entrés sur le terrain avec une seule idée en tête : taper le leader pour effacer toutes les mauvaises performances précédentes. Mais lessont prêts à faire le dos rond et acceptent de se recroqueviller en défense dans les premières minutes. Sur la touche, Antonio Conte aboie de partout sur ses joueurs, mais malgré une grosse domination de Liverpool , il n'y aura qu'une petite frappe de Wijnaldum qui viendra à peine inquiéter Courtois. Une fois le mauvais quart d'heure passé, les visiteurs se remettent à jouer par à-coups, jusqu'à cette course d' Eden Hazard qui débouche sur un coup franc bien placé. La suite, c'est un tir intérieur du pied dont David Luiz a le secret et un Anfield qui prend de nouveau un coup. On scrute même le banc deset on attend avec impatience le grand retour de Mané.Car peut-être que le Sénégalais, lui, aurait cadré ce qui aurait dû être le tir de l'égalisation. Alors que le retour des vestiaires est la parfaite copie des premières minutes du match, Firmino se retrouve seul au point de penalty devant des cages à moitié vides, mais envoie un tir dégueulasse en tribunes. Lesseront finalement bien récompensés cette fois-ci pour leur entame de période et Wijnaldum vient égaliser à bout portant de la tête, pour punir desqui ne faisaient que reculer. Les locaux continuent alors d'appuyer là où ça fait mal et imposent un pressing incessant, tandis qu'Anfield refait enfin péter les décibels. Un quart d'heure avant la fin, tout le stade va même connaître un ascenseur émotionnel complètement fou. Alors que les supporters finissent à peine d'ovationner Mané tout juste entré en jeu, Matip crochète Costa dans la surface. L'Espagnol veut se faire justice lui-même, mais Mignolet en décide autrement. Fou de joie, Jürgen Klopp se permet même de gueuler à quelques millimètres du visage de l'arbitre assistant. La fin de match devient totalement folle et on se fait des petites frayeurs des deux côtés pour finalement accoucher d'un match nul qui ne changera pas grand-chose.