Liverpool reprend la tête, Swansea signe le match de l'année !

Pendant que Liverpool déroulait contre Sunderland (2-0), Swansea a battu Crystal Palace dans un match de folie (5-4), avec sept buts inscrits en deuxième période, dont cinq dans le dernier quart d'heure. De son côté, Leicester se contente encore d'un seul point, arraché cette fois-ci face à Middlesbrough (2-2).

Hull City 1-1 West Bromwich Albion

Leicester 2-2 Middlesbrough

Liverpool 2-0 Sunderland

Swansea 5-4 Crystal Palace

Les joueurs de West Bromwich Albion ont longtemps pensé pouvoir se défaire d'un Hull City qui continue de couler, notamment grâce à l'ouverture du score du vieux briscard Gareth McAuley . Le défenseur de trente-six ans n'est pas surveillé par la défense des locaux et vient couper de la tête un corner pour inscrire le premier but du match. Mais décidément, les vieux défenseurs avaient envie de briller et Michael Dawson marque le but de l'égalisation. Les deux équipes se quittent dos à dos et Hull ne bouge pas du bas de tableau, tandis que WBA se plaît bien au chaud dans le ventre mou, entre deux bourrelets.Et si Leicester déclarait forfait à chaque match de championnat pour mieux se concentrer sur la Ligue des champions ? Lesont d'abord concédé l'ouverture du score sur un tir de Negredo à l'entrée de la surface qui vient parfaitement lober Zieler. Comme la semaine dernière, les hommes de Ranieri parviennent à revenir au score grâce à un penalty de Mahrez. Mais les locaux vont encore craquer et Negredo signe un doublé à la 72minute. Les champions d'Angleterre se sauvent finalement dans les dernières secondes du match. Mahrez laisse Slimani – entré en jeu à la place de Vardy – convertir le penalty obtenu dans les dernières secondes pour arracher le nul. Si lesattendent le Real Madrid en Ligue des champions, ce n'est pas ce genre de match qui fera trembler les Espagnols.Un certain Steven Gerrard était dans les tribunes d'Anfield pour revivre à nouveau les frissons du. Alors face à ce spectateur de premier choix, lesne voulaient pas décevoir et mettent le pied sur le ballon. Si le speaker annonce qu'une voiture à l'extérieur du stade est mal garée, le bus de Sunderland est, lui, bien en place. Le fait marquant de la première période est donc la triste sortie du dynamiteur Coutinho qui sort en pleurs, après un duel avec Ndong. Dès le retour des vestiaires, les actions dangereuses se multiplient pour les, mais lestiennent bon. Klopp est même obligé de secouer Anfield pour que les siens trouvent enfin la faille grâce à Origi, totalement décalé à gauche des buts, qui trouve le petit filet de Pickford. Quelques minutes avant la fin, Mané déboule sur le côté droit et s'arrache pour aller chercher le penalty du break, converti par Milner. Liverpool reprend la tête aux. Sunderland retrouve la dernière place qui lui allait si bien.Match totalement fou pour ce duel de bas de tableau. Au bout de vingt minutes, Zaha contrôle, dribble dans la surface et ne s'embête pas en balançant une frappe en plein milieu des cages à bout portant. C'est suffisant pour battre Fabiański qui avait plongé. Mais Hennessey n'a pas intérêt à se moquer, car un quart d'heure plus tard, c'est lui qui est pris à contre-pied sur un coup franc puissant de Sigurdsson juste à l'entrée de la surface. Swansea pense faire la différence grâce à un doublé de Leroy Fer en deux minutes (66et 68). Si lesse voient déjà quitter la dernière place de Premier League, Tomkins réduit l'écart, avant que le pauvre Cork n'égalise avec un but contre son camp. Benteke vient crucifier les locaux en offrant lade la journée à son équipe avec un but à la 84minute. Du moins, c'est ce qu'il a dû penser en célébrant, avant que Llorente ne vienne égaliser dans le temps additionnel. Et les locaux ne voulaient tellement plus du bonnet d'âne de la Premier League que l'Espagnol s'offre un doublé incroyable dans les dernières secondes. 5-4 : prends-ça, le