Liverpool qualifié sans forcer

53

Liverpool (4-3-3) : Karius – Gómez, Matip, Lovren, Moreno – Can (80e, Klavan), Henderson, Milner – Mané (74e, Salah), Firmino (62e, Ings), Lallana. Entraîneur : Klopp.



Porto (4-4-2) : Casillas – Maxi Pereira, Felipe, Reyes, Dalot – Costa, Óliver Torres, André André (62e, Oliveira), Corona – Aboubakar (80e, Paciência), Waris (68e, Ricardo Pereira). Entraîneur : Conceição.

Le match que vous n'avez pas regardé : Liverpool -Porto. Et vous avez bien fait.Pendant que toute l'Europe avait les yeux rivés sur l'alléchant duel entre Paris et Madrid, un autre match se jouait ce mardi soir entre Liverpool, vainqueur 5-0 à l'aller et donc déjà qualifié, et une équipe de Porto qui fait plus penser à un petit lézard tout nul qu'à un dragon. Une rencontre qui n'intéresse absolument personne à part les amateurs de matchs pliés.Une rencontre qui n'intéresse pas non plus un Sergio Conceição résigné, qui décide de snober l'événement en offrant un match de gala à quelques réservistes en manque de temps de jeu. Une rencontre qui n'intéresse apparemment même pas les 22 acteurs qui proposent une première mi-temps tantôt ennuyante, tantôt franchement médiocre, un festival de mauvais choix et de contrôles ratés tout droit venus de CFA. Seules une frappe sur la base du poteau de Sadio Mané et la conduite de balle toute douce de Felipe réchauffent les cœurs d'Anfield.La deuxième mi-temps offrira autant de non-spectacle que la première. En fin de match, Klopp assure ses arrières en lançant Klavan dans la bataille à la place de Can et perd les derniers courageux rescapés devant leur télé.Pas de blessés, pas de suspendus, Liverpool sort un match très pro, mais pas beau pour un sou, vilain comme un carton rouge pour Marco Verratti