Liverpool et le « salaire décent »

À chacun sa loi travail. Liverpool s’est engagé ce vendredi à devenir le premier club de Premier League à payer l’ensemble de ses employés au niveau du «» . Ce dernier, que l’on pourrait traduire par un «» , correspond à un salaire horaire de 9,50 euros hors Londres, soit plus d’un euro au-dessus du SMIC britannique pour les plus de 25 ans, qui atteint environ 8,44 euros. Ce salaire décent est basé sur le coût de l’ensemble des besoins essentiels des employés, d'après la, se réjouit le directeur général des, Peter Moore.Le club de la Mersey, qui emploie tout de même mille employés au total, en comptant les temps-partiels et les employés occasionnels, devrait être suivi par Everton et Chelsea très prochainement. Leset lesont ainsi signé plusieurs accords pour un salaire décent, malgré le fait qu’ils continuent de sous-traiter une partie de leur besoin en personnel à des organismes privés.