Liverpool piste Ruffier

Mauvaise nouvelle pour Julien Cazarre : l'une de ses plus grandes sources d'inspiration pourrait quitter la Ligue 1. Liverpool a des problèmes de gardien, c'est le moins que l'on puisse dire. Ni Simon Mignolet , ni Loris Karius n'ont convaincu entièrement Jurgen Klopp, qui est donc à la recherche d'un nouveau pilier à placer entre ses perches. Et selon le, il pourrait bien venir de Ligue 1, en la personne de Stéphane Ruffier Le portier de 30 ans de l' AS Saint-Etienne attirent plusieurs clubs de: lesrejoignent dans la lutte leurs rivaux de la Mersey, Everton , et West Ham , qui ont déjà montré leur intérêt pour le gardien stéphanois.Ruffier peut se mettre à l'anglais.