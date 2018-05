Liverpool rejoint le Real en finale

Douchée d'entrée par une erreur de Nainggolan, la Roma a ensuite dessiné sa victoire grâce à son Ninja, mais échoue finalement à un but de la prolongation. Victoire 4-2. Liverpool est qualifié en finale à la faveur de sa victoire 5-2 à l'aller. Mais les Reds devront apprendre à défendre d'ici la finale, le 26 mai prochain à Kiev face au Real Madrid.

Deux erreurs romaines, deux buts

La Roma se réveille trop tard

AS Roma (4-3-3) : Alisson - Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov - Pellegrini, De Rossi, Nainggolan - Schick, Džeko, El Shaarawy. Entraîneur : Eusebio Di Francesco.



Liverpool (4-3-3) : Karius - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Milner - Salah, Firmino, Mané. Entraîneur : Jürgen Klopp.

Le miracle de Rome n’a pas eu lieu. Pas une deuxième fois, du moins. Jamais, dans l’histoire de la C1, une équipe n’avait remonté un handicap de 5-2 encaissé à l’aller. Une semaine après son chef-d’œuvre inachevé à Anfield et à l'image de sa confrontation face à City au tour précédent, Liverpool a su marquer rapidement pour éteindre le volcan adverse. Pourtant, vu la manière dont Liverpool s’était liquéfié chez lui dans les dix dernières minutes du premier acte, les espoirs semblaient encore permis pour la Roma. Et au bout du compte, la Louve a réussi à planter quatre buts ce soir. Un de plus et on filait en prolongation. De ces demi-finales retour, Sven Ulreich restera comme le coupable de l’élimination du Bayern et on retiendra la passe ratée de Radja Nainggolan sous la pression de James Milner à l’origine de l’ouverture du score des. Onze ans après, Liverpool va remettre son nom au programme d'une finale de Ligue des champions.» , voilà le mot d’ordre du scénariste Eusebio Di Francesco . Pour cette Mission Impossible II, deux acteurs manquent au casting : Kevin Strootman et Diego Perotti – buteur sur penalty à l’aller – sont blessés. À la pointe de l’attaque, Edin Džeko se distingue d’entrée dans la surface. Histoire d’emballer un peu plus l’ambiance du Stadio Olimpico. Histoire, aussi, de montrer qu’il n’est pas là pour faire de la figuration comme au match aller. Mais la première prise est fatale aux Romains. Sous la pression de Milner, Nainggolan offre un contre en or à Liverpool . Firmino cadre parfaitement la défense en trois contre deux et sert Mané, qui règle la focale vers les ficelles. 1-0 pour Liverpool.La Roma n’avait pas prévu ce scénario. Et pour cause, l’ouverture du score de Mané est tout simplement le premier but encaissé à domicile par lesdepuis le début de leur campagne européenne. Mais une péripétie impromptue va relancer l’intérêt de ce long-métrage. El Shaarawy remise dans la surface, Van Dijk dégage fort le ballon... qui rebondit sur la tête de Milner et repart dans l’autre sens, vers le but de Karius (1-1, 15). Sacrée prise étant donné que la Roma terminera la première période sans le moindre tir cadré. Même pas ce coup franc de Pellegrini juste avant la pause, complètement dévissé, qui file presque vers le poteau de corner. Une séquence garantie sans effets spéciaux.Retour en arrière. Sur un corner, la défense de la Roma lève le bras comme un seul homme vers l’arbitre assistant. Wijnaldum vient de marquer de la tête, mais il n’y a aucune raison de signaler un hors-jeu : c’est Džeko, en voulant dégager, qui a offert une passe décisive au Néerlandais, titularisé en l’absence d’Oxlade-Chamberlain. À la pause, Liverpool profite de deux faux raccords pour mener 2-1.Džeko redonne de l'espoir aux siens au retour des vestiaires d'un tir croisé. Dans la foulée, la Roma aurait pu obtenir un penalty après une main d'Alexander-Arnold dans la surface. Mais les minutes s'égrènent, et le caramel envoyé par Nainggolan dans la cage avec l'aide du poteau arrive trop tard (3-2, 86). Et le Ninja en rajoute un quatrième sur penalty au bout du temps additionnel (4-2, 90+4), mais l'arbitre siffle la fin du match dès le coup d'envoi. Lesfilent en finale. Depuis le tournant des années 1950 et 1960, jamais Liverpool n'a passé plus de six années sans remporter de titre. Le dernier en date remonte à une Coupe de la Ligue en 2012. Jürgen Klopp a l'opportunité de rouvrir la salle des trophées par la plus belle des coupes, face au double tenant du titre, le Real Madrid : ce sera le 26 mai prochain à Kiev.