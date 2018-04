Liverpool, le plus dur reste à faire

Six jours après la démonstration de Liverpool face à Man City à Anfield (3-0), les deux équipes vont rallumer la mèche à l’Etihad Stadium. Puisque ces Reds, cracheurs de feu, ne connaissent pas le mot gestion, le plus dur reste à faire.

Réussite maximale à l'aller pour Liverpool

Salah incertain, Henderson suspendu

Par Florian Lefèvre

Une avalanche surgit sans prévenir. Puissante et brutale, elle balaye tout sur son passage. Être emporté par une coulée de neige donne l’impression de se faire remuer par le tambour d’une machine à laver. Pas le temps de voir sa vie défiler, l’instinct de survie pousse à se débattre pour ne pas se faire complètement ensevelir. Mercredi dernier, à Anfield, l’avalanche s’est abattue sur les. Trois buts en vingt minutes, et voilà la plus belle équipe de football de la saison qui se retrouve avec un 3-0 à surmonter, à mi-chemin de son quart de finale de Ligue des champions. Mais, l’avalanche est passée, City est en béquilles, mais est encore vivant. Avec la possibilité de déclencher à son tour un déluge qui couvrira lesde Liverpool.Portée par un public en fusion – celui qui donne ce supplément d’âme dans les grandes heures européennes des–, l’équipe de Jürgen Klopp , son pressing de tous les instants et son trident offensif aiguisé ont réussi le coup parfait contre la formation de Pep Guardiola. Résultat : des buts marqués, aucun encaissé. Et le sentiment de voir, en face, une équipe aussi stabilisée qu’un cul-de-jatte, avec Kyle Walker tout seul pour camper le rôle d’arrière droit et d’ailier devant les dédoublements de Mané et Robertson.Mais, Liverpool a-t-il vraiment surclassé City ? Avant l’ouverture du score de Salah, c’est Manchester qui mettait son emprise sur l’entame de match, à l’image des percussions de Leroy Sané. À 1-0, l’Allemand a croqué une énorme occasion en contre. En seconde période, les, dominateurs, ont enchaîné les corners, sans vraiment réussir à trouver Gabriel Jesus devant le but de Karius. «(...)» , estimait Pep Guardiola après la défaite. Une manière de dire, que selon lui, le score est sévère.En septembre dernier, Manchester City a dérouillé Liverpool 5-0 à domicile. Difficile, cependant, d’en tirer un quelconque enseignement quand on se rappelle que l’exclusion de Sadio Mané dès la 37minute a complètement bouleversé la rencontre. En revanche, il faut se pencher sur l’autre match de Premier League entre les deux équipes, en janvier. Jusqu’au derby de samedi dernier, c’était la seule défaite desen championnat. En comparaison avec le quart de finale aller de Ligue des champions, le concentré de domination desétait plus fort encore. Quinze minutes de folie, 4-1 au tableau d’affichage. Et, pourtant, Anfield a retenu son souffle dans le temps additionnel quand la tête d’Agüero a frôlé le cadre. Le fait de concéder une balle d’égalisation après avoir tant dominé son adversaire illustre bien comment Liverpool est capable de souffler le chaud et le froid en un rien de temps.» , témoigne İlkay Gündoğan , ancien lieutenant de l’Allemand au Borussia Dortmund, désormais sous les ordres du Catalan à Manchester. Jürgen Klopp ne connaît pas le mot gestion. C’est son football hyper agressif qui lui a permis de gagner à l’aller, c’est celui-là qu’il produira au retour. Pas exactement avec la même équipe, cependant. Mohamed Salah, le meilleur joueur de Liverpool, est incertain – celui qui a dynamité le quart de finale aller a l'adducteur qui couine. Jordan Henderson, le capitaine croqueur de mollets, est suspendu. En face, Guardiola peut compter sur un renfort de poids. De retour à la compétition ce week-end, le Kun Agüero a les armes offensives pour être le facteur X offensivement. Que cette seconde période commence !