Liverpool interdit de transfert au sein des académies anglaises

0

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

de honte.Mercredi, la Premier League a annoncé que le club de Liverpool sera condamné à payer une amende de 100 000 livres et interdit de transférer des jeunes issus d'académies de Premier League et d'English Football League (de la D2 à la D4) pendant deux ans, dont un avec sursis. Lessont condamnés pour ne pas avoir respecté l'article 299.1 du règlement, qui dit qu' «» .C'est ce que Liverpool a tenté de faire avec un jeune joueur de onze ans, issu de l'académie de Stoke. Le club lui a proposé de payer ses frais de scolarité, et a invité ses parents à Anfield, pour tenter de convaincre l'entourage de placer son joueur chez les. Stoke n'a pas porté plainte, mais les parents ont fait appel aux instances du football anglais parce que lesn'avaient finalement pas respecté leur engagement et refusaient de payer l'école au joueur.