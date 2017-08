Liverpool fait le plus dur à Hoffenheim

Liverpool s'est imposé sans trembler ce mardi soir à Hoffenheim. Pour Sadio Mané et sa bande, il suffira de finir le boulot mercredi prochain à Anfield Road. En attendant, une seule certitude : Jürgen Klopp a donné une leçon de réalisme à Julian Nagelsmann.

Hoffenheim : un poteau et un penalty raté

L'œuvre inachevée de Mané

À 18 ans, on n'était peut-être parfois pas bien sérieux, mais on peut aussi prendre ses responsabilités et marquer un coup franc des vingt-cinq mètres devant 30 000 personnes. Trent Alexander-Arnold en est le parfait exemple. On joue la trente-cinquième minute lorsque le gamin s'impose devant Firmino et Wijnaldum et place son ballon avec minutie. La suite ? Le remplaçant de l'habituel titulaire Nathaniel Clyne brosse son ballon et le loge dans le petit filet de Baumann. Qui a dit que les latéraux modernes n'étaient bons qu'à déborder et centrer ?Dans le vacarme provoqué par les supporters d' Hoffenheim pour le premier match européen de son histoire, Gnabry s'enfuit dès le début du match sur le côté droit, s'engouffre dans la surface et s'effondre. Après un long temps d'hésitation, l'arbitre désigne le point de penalty. Dans ce duel de poids lourd, Nagelsmann marque le premier point en ayant fait le choix de sortir de son système l'habitué Mark Uth au profit de la recrue Gnabry. Mais Kramarić est trop indécis dans sa frappe et trouve la main ferme de Mignolet, à la grande joie de Jürgen Klopp . Mais alors qu'on attendait beaucoup de similitudes entre les équipes des deux techniciens allemands, lessemblent avoir laissé au vestiaire tous leurs principes. Avec un bloc très bas, Liverpool évolue en contre, à l'image de Salah qui est tout proche d'ouvrir le score, mais qui ne cadre pas (14). Ce sont donc les joueurs d' Hoffenheim qui sont les plus entreprenants. Le penalty raté de Kramarić n'a pas interrompu leurs ardeurs et ils continuent de confisquer le ballon. Mais au moment de conclure, les joueurs de Nagelsmann paniquent pour cette première fois en Ligue des champions comme sur cette reprise de Wagner , qui, malgré le but grand ouvert, ne trouve que le poteau (43). Le vainqueur de cette première mi-temps est le réalisme de Liverpool Face au pragmatisme de son mentor, Julian Nageslmann ne tarde pas à faire évoluer son système. C'est la leçon que Klopp lui a assignée à la fin de cette première mi-temps : savoir s'adapter à son adversaire. Il abandonne rapidement son immuable 3-5-2 utilisé depuis près d'un an au profit d'un 4-4-2 apportant un peu plus de largeur. Mais ce changement de système n'a pour seul effet que de mettre encore un peu plus en lumière le meilleur joueur des, Sadio Mané. Le Sénégalais régale sur son aile gauche en multipliant les crochets. Il est d'ailleurs tout proche d'offrir le deuxième but du match à Firmino qui bute à bout portant sur Baumann (52). La défense d' Hoffenheim est totalement désorganisée, et son côté gauche prend l'eau. Kaderabeck souffre dans cette défense à quatre, mais il n'est pas le seul. À la 73minute, Mané s'exfiltre et donne le tournis à Amiri qui l'accroche. Le coup franc est rapidement joué, et Milner, lancé par Wijnaldum, prend la place laissée vacante par l'ancien de Southampton , toujours au sol. L'international anglais veut centrer, mais le ballon est contré par Nordtveit, qui lobe son gardien. Mané, qui sortira à la 89minute, n'a pas marqué, mais a totalement bousculé une équipe allemande qui peut vaguement encore rêver d'une qualification grâce à la belle réduction du score de Mark Uth en toute fin de match.