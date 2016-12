Liverpool explose à Bournemouth

0

Bournemouth 4-3 Liverpool

Ce match qui a longtemps ressemblé à une promenade pour less'est avéré être une course poursuite dingue et fatale pour les joueurs de Jürgen Klopp Divock Origi a l'occasion dès la dixième minute de jeu d'ouvrir le score après un centre de Clyne, mais l'ancien Lillois est trop court. Ce n'est que partie remise. Une ouverture de Can que Mané touche du bout du pied devant Boruc permet auxd'inscrire le premier but. Puis c'est Mané qui ouvre vers Origi, et cette fois le Belge se montre assez malin pour effacer Boruc et terminer dans le but vide avec sang-froid.Dans le deuxième acte de cette pièce, le suspense semble avoir envie de s'inviter à la fête. Bournemouth obtient un péno après une faute de Milner sur Fraser. Callum Wilson le transforme sans trembler, et les fans desy croient. Oui, mais lessont des tueurs d'ambiance. Après sa chevauchée fantastique, Mané sert Emre Can qui marque d'une sublime frappe brossée dans la lucarne. Et soudain, la mode s'en mêle : Bournemouth , qui joue avec un maillot qui ressemble à s'y méprendre à celui de l' AC Milan , inflige à son invité une parodie deinversé du Milan- Liverpool de finale de C1 2005. Sur une attaque rapide, les locaux marquent par Fraser (2-3, 76). Trois minutes plus tard, Cook bat Karius d'une volée limpide (3-3, 79). Dans le temps additionnel, l'impossible se produit : Nathan Aké, sosie officiel de Ruud Gullit , donne la victoire... au Milan ou à Bournemouth , on ne sait plus trop. Liverpool , qui restait sur douze matchs de championnat sans défaite, prend une vraie belle claque.