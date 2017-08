Liverpool donne la leçon à Arsenal

Beaucoup trop forts pour des Gunners méconnaissables, les Reds se sont faits plaisir cet après-midi à Anfield. En fin de match, ça donne un petit but pour chaque attaquant, une grosse claque infligée à Arsenal et un casse-tête qui n'en finit plus pour Arsène Wenger.

Une classe d’écart

Tout le monde participe

D’un côté, il y avait un Arsenal qui n’avait pas gagné à Anfield depuis 2012. De l’autre, un Liverpool invaincu contre les équipes du top 6 l’année dernière. Et visiblement, les deux équipes avaient envie de poursuivre ces belles séries. Bien aidés par des Gunners qui n’avaient manifestement pas envie de montrer grand chose cet après-midi, lesse sont éclatés à Anfield pour leur premier choc de la saison. Arsenal se réjouissait pourtant de retrouver le roc Koscielny et son pitbull Alexis Sanchez . Bien seul, le Français a fait ce qu’il a pu pour contenir les brèches d’une défense qui prenait l’eau, tandis que le Chilien a montré de l’envie au pressing mais était encore bien loin de son meilleur niveau. Finalement, les visiteurs pourront remercier leur gardien d'avoir un peu limité la casse. La seule bonne nouvelle de la soirée est donc pour la police de Stoke. Alors qu’elle menait l’enquête la semaine dernière pour retrouver un certain Özil porté disparu , elle sait maintenant que cela ne sert à rien de chercher du côté de Liverpool . L’Allemand n’y était pas non plus.Il a fallu à peine dix minutes à Arsène Wenger pour dégainer sa moue des mauvais jours. Dix minutes, un laps temps largement suffisant pour comprendre qu’ Arsenal et Liverpool ne boxaient pas dans la même catégorie aujourd’hui. Et pour Cech de déjà sauver les siens d’une magnifique parade inespérée devant Salah à bout portant. Mais le gardien tchèque sait bien qu’il ne fait que retarder l’échéance. Lesse font bouffer au milieu et chaque attaque des locaux semble mettre en difficulté la défense à trois des visiteurs. Une relance molle d’ Arsenal , un centre déposé de Gomez et un mauvais alignement d’Holding viendront d’ailleurs offrir l’ouverture du score à Firmino de manière très logique.Et pendant que Koscielny tente tant bien que mal de remotiver ses troupes, Petr Cech est bien content de voir Henderson trop croiser sa frappe seulement quelques secondes plus tard. Une frappe qui aurait pu finir dans le petit filet, tout comme celle de Mané avant le retour aux vestiaires. En un contre de trois passes, le Sénégalais se retrouve à l’entrée de la surface, élimine Holding d’un crochet extérieur et enroule parfaitement son ballon. Les supporters d’ Arsenal peuvent imiter leur entraîneur et faire la moue devant cette démonstration.Une moue qui a dû disparaître pendant quelques minutes avant de s’aggraver fortement. Car ce sont desbien différents qui reviennent sur le terrain. Dans le positionnement déjà, avec un retour à une défense à quatre. Dans l’esprit aussi, avec des visiteurs qui se montrent un peu plus joueurs. Mais encore une fois, c’est Cech qui va sauver les siens devant Salah, avant de voir avec soulagement Henderson louper le cadre sur l’action. Comme une impression de déjà-vu. Et encore une fois, lesvont finalement offrir un nouveau but à leur adversaire. C’est Bellerin qui se charge de foirer son contrôle sur un corner repoussé par la défense des, pendant que Salah en profite pour filer seul au but, ajuster Cech d’un plat du pied parfait et ainsi rejoindre ses deux compagnons d’attaque au tableau d’affichage. Entré en jeu, Sturridge décide de suivre la tendance et vient ajouter un pion sur un centre de Salah. Liverpool était trop fort aujourd'hui. Ou Arsenal trop faible.