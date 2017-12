Liverpool détruit le Spartak, Naples file en C3

Battu à Rotterdam mercredi soir (1-2) alors que le Shakhtar a fait sauter Manchester City (2-1), Naples est éliminé de la Ligue des Champions et reversé en Ligue Europa. Liverpool, de son côté, a détruit le Spartak Moscou (7-0) alors que Cristiano Ronaldo a signé un nouveau record.

Une prémonition, d'abord : « Jürgen Klopp ne s'est pas trompé : un peu plus de deux mois après avoir été chercher un nul à Moscou (1-1), Liverpool a fait exploser en moins de vingt minutes le Spartak mercredi soir. Mieux, lesse sont assurés une première place salement mise en danger à Séville quinze jours plus tôt et en ont profité pour régaler Anfield où Coutinho a rapidement ouvert le score sur penalty, avant de s'offrir un triplé - le premier de sa vie avec Liverpool -, où Roberto Firmino a posé la cerise sur un gâteau déjà bien entamé, et où Sadio Mané s'est enfilé une merveille après l'entracte et une seconde bougie trente minutes plus tard. Salah a claqué un septième but pour la route. Seule tâche sur le tableau (7-0) : les larmes d' Alberto Moreno , remplacé avant la pause par James Milner , double passeur décisif. Et le FC Séville dans tout ça ? Bah les Espagnols en ont grandement profité tout en étant largement bousculés en Slovénie , où le NK Maribor a d'abord secoué son monde grâce à une tête du mythe Marcos Tavares , avant de presser la bande temporairement coachée par Ernesto Marcucci, adjoint d'un Berizzo en pleine baston contre un cancer de la prostate, et de finalement craquer sur une boulette de Jasmin Handanovic . Au bout : un nul (1-1) sans conséquence et un deuxième huitième de finale de C1 de rang pour les Andalous.La seule (vraie) zone de turbulence de la soirée et une bagarre à distance entre le Napoli, en déplacement chez un Feyenoord qui restait sur une série de douze défaites consécutives en Ligue des Champions, et le Shakhtar Donestk, qualifié au coup d'envoi et qui recevait un City, déjà en huitième et avec la tête au derby de Manchester. Au centre, une promesse : celle faite par Guardiola à son pote Sarri de jouer le coup à fond. Problème : le Catalan a aligné à Kharkiv un cocktail de gosses (Adarabioyo, Foden), de ramasses miettes ( Bernardo Silva , Mangala, Yaya Touré) et de titulaires (Sané, Jesus, Fernandinho ). Ce qui a donné une moue géante sur le visage de Pep Guardiola, battu logiquement pour la première fois de la saison mercredi soir (1-2) grâce à une merveille de Bernard et une sortie foirée d' Ederson devant Ismaily malgré un excellent Leroy Sané. Résultat, Naples a rapidement vu ses espoirs détruits, d'autant que la gâchette Nicolai Jørgensen a répondu à Piotr Zieliński avant la pause et que Jerry St. Juste a filé la victoire aux Néerlandais (2-1). Le Napoli file en C3. Immérité ? Pas tant que ça, comme l'expulsion de Tonny Vilhena côté Feyenoord D'un côté, une démonstration, à Porto, qui a rapidement séché les rêves du RB Leipzig. De l'autre, un héros qui n'est plus anonyme : Tolga Zengin, araignée en feu au milieu de la toile qu'est la Red Bull Arena, qui a longtemps dégoûté les Allemands et notamment Jean-Kévin Augustin, titulaire mercredi soir. Largement leader au coup d'envoi, le Beşiktaş en a donc profité et Negredo a même inscrit son premier but en C1 depuis novembre 2013, l'Espagnol transformant un penalty logique au bout de dix petites minutes. Leipzig a tenté, s'est vautré, a empilé les hors-jeu, a finalement égalisé grâce à Naby Keita et a replié sur un but de Talisca dans la foulée (1-2). Leipzig va donc découvrir la C3. C'est pas si mal, hein.Un record pour commencer : buteur face au Borussia Dortmund, Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à marquer au moins un but dans chacune des rencontres d'une phase de poules. Oui, c'est ce que Neymar n'a pas réussi à faire à Munich, mardi soir. Et alors ? Alors, le Real, déjà qualifié, a mené tranquillement 2-0 grâce également au deuxième but professionnel de Borja Mayoral, s'est fait remonter sur un doublé magnifique de Pierre-Emerick Aubameyang et a finalement soufflé trois points supplémentaires grâce à Lucas Vázquez (3-2). Le BvB verra malgré tout la C3, pour une raison simple : Tottenham a bouclé sa campagne par une cinquième victoire en six matches face à l'APOEL Nicosie (3-0) avec N'Koudou, buteur, Foyth, et Llorente, aussi buteur et passeur décisif pour un enroulé magnifique de Son. Un gros Aurier, aussi. Sans surprise, finalement cette histoire.