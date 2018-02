Liverpool croque Southampton et remonte sur le podium

Southampton (4-2-3-1) : McCarthy - Soares, Stephens, Hoedt, Bertrand - Romeu (Davis, 80e), Lemina (Boufal, 57e) - Ward-Prowse (Long, 71e), Hoejbjerg, Tadić - Carrillo. Entraîneur : Mauricio Pellegrino.



Liverpool (4-3-3) : Karius - Robertson, Van Dijk, Matip, Alexander-Arnold - Wijnaldum, Can, Oxlade-Chamberlain (Milner, 60e) - Mane, Firmino (Lallana, 79e), Salah (Lovren, 89e). Entraîneur : Jürgen Klopp.

Échange de bons procédés.Grâce à sa ligne offensive flamboyante, Liverpool s’impose sans trembler face à Southampton et reprend la troisième place, à seulement deux points des. Face à desparticulièrement volontaires, lesprennent pourtant l’avantage après seulement six minutes, à la suite d'une passe lumineuse de Salah reprise du gauche par Firmino, qui ne tremble pas face à McCarthy. Un électrochoc pour les joueurs de Southampton , qui répondront par quelques jolis bombardements sur la cage d’un Loris Karius à la hauteur de sa place de titulaire.Et puis la réponse du berger à la bergère intervient peu avant la pause : Salah joue en une-deux avec Firmino, lequel lui sert un caviar d’une talonnade que l’Égyptien reprend sans peine pour faire le break. Mais le duo magique ne parvient pas à tuer définitivement la rencontre, malgré quelques belles occasions, comme ce boulet de canon du Brésilien qui trouve un solide Alex McCarthy sur sa route.Qu'importe. Liverpool poursuit sa remontée, et Southampton concède une onzième défaite cette saison qui le maintient dans la zone rouge.