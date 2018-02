Liverpool claque West Ham et met la pression à United

1.07k

Liverpool (4-3-3) : Karius - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Oxlade-Chamberlain, Can, Milner - Salah, Firmino, Mané. Entraîneur : Jürgen Klopp.



West Ham (5-4-1) : Adrian - Zabaleta, Collins, Ogbonna, Cresswell, Évra - João Mário, Kouyaté, Noble, Lanzini - Arnautović. Entraîneur : David Moyes.

Lesdégainent le marteau-piqueur.Pour la première de Patrice Évra sous le maillot des, Anfield lui a réservé une réception de qualité. En tribunes, les fans chantaient à la gloire de Luis Suárez à chaque fois que le défenseur français touchait la balle. Sur le terrain, Tonton Pat' a été fautif sur l'ouverture du score en délaissant Emre Can au marquage (29).L'armada de Jürgen Klopp n'a pas fait de détails. Une tête de Can sur un corner de Salah, l'Égyptien passeur, puis buteur (51), avant que Roberto Firmino ne dribble Adrian (57) et que Sadio Mané ne réceptionne un centre au caviar de Robertson (77). En face, pas grand-chose à signaler à part la réduction du score de Michail Antonio sur une belle ouverture de Kouyaté dans le dos de Van Dijk. Victoire 4-1 des, qui chipent provisoirement la seconde place à Manchester United Reste à savoir si Évra aime toujours ce jeu...