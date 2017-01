Liverpool plus jeune que jamais

0

CP

Très exactement 21 ans et 296 jours. C'est la moyenne d'âge du onze le plus jeune de l'histoire de Liverpool , aligné hier, par Jürgen Klopp , en FA Cup contre Plymouth Argyle (une formation de D4 anglaise). La précédent record de 22 ans et 300 jours datait d'une rencontre de championnat face à Wolverhampton en 1965. Un record de précocité qui n'a pas porté chance auxpuisque le match s'est achevé sur un score nul face face à cette équipe de D4 (0-0).Pour cette rencontre de coupe, le technicien allemand avait fait dix changements par rapport à l'équipe mise en place la semaine précédente lors du match nul à Sunderland (2-2). Seul ce briscrards d' Emre Can , qui fêtera ses 23 ans ce jeudi, a pu préserver sa place de titulaire.Accusé de privilégier le championnat aux dépens de la coupe, le «» s'est expliqué après le match : «» comme Steven Stewart, Trent Arnold et Oviemuno Ojaria.