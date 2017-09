Liverpool avait demandé au Barça d’ « arrêter le harcèlement sur Philippe Coutinho »

LG

S.O.S, Liverpool en détresse.Ces dernières semaines, les excès du mercato ont suscité beaucoup de réactions dans le monde du football. Si l’inflation des revenus et des prix des joueurs, ainsi que la durée du mercato ont été pointés du doigt, le cyber-harcèlement n’a, quant à lui, pas fait parti des débordements observés.Et pourtant, grâce à des informations du lanceur d’alerte, en association avec le, on sait désormais que l’envoi abusif de mails a touché Liverpool . Le relou n’est autre que le Barça , et l'objet Philippe Coutinho Le clubavait mis une grosse pression sur lespour s’attacher les services du Brésilien de 25 ans. Les échanges de mails remontent à mi-juillet, quand le Barça a proposé une offre ferme de 82 millions d’euros, offre rejetée par le club de la, déclarant son joueur «» . Le FC Barcelone a alors continué ses tractations en dépit de tout, proposant ensuite plusieurs offres, dont une à 102 millions d’euros. Le directeur sportif de Liverpool , Michael Edwards, a alors décidé d’intervenir en demandant «Au vu des récents résultats des, le traumatisme est encore bien présent.