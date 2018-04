C3 : l'OM retrouvera Salzbourg

Les boules ont été ouvertes : l'OM retrouvera Salzburg en demi-finales de la Ligue Europa, alors qu'Arsenal défiera l'Atlético.

281

Le plateau des demi-finales de la Ligue Europa

Marseille-Salzburg

Arsenal-Atlético de Madrid

Vidéo

Vidéo

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour les dates à cocher, les matchs aller se joueront le 26 avril prochain alors que les retours sont prévus pour le 3 mai. On se retrouve dans 30 minutes pour la C1, j'ai faim. Très faim.Petite info pour briller à l'apéro : en cas de qualif', l'OM se changera dans le vestiaire de l'OL en finale. Bref, c'est un bon tirage, non ?Et donc : ARSENAL-ATLÉTICO ! Salzburg !!Et c'est l'OM ! Retour à l'extérieur.Allez...Hop, Abidal vient d'arriver sur scène. On touche au but. Bernard Mendy, il est fort pour brasser du vent quand même. J'admire la perf'. De mon côté, je me fais une compil' des buts de Drogba à l'OM. Et je me renseigne sur ce qu'est devenu Benjamin Gavanon. Pas fameux.Jean- Michel Palpatine rêve que Lacazette dégomme l'OM en finale au Parc OL, c'est une certitude. Allez, petit biscuit pour attendre.Et le show commence doucement. Comme d'hab, c'est du blabla sur les règles, donc on va patienter un peu. Payet, lui, a voté : il veut Arsenal Nia, nia, nia, Sakai est hors jeu. On s'en cogne : il est heureux et c'est saké bon.Alerte : Francesco Totti est forfait pour le tirage. Sheva, lui, est toujours là, comme Ian Rush , et visiblement, Klitschko est aussi de la partie. Quel plateau.Alors, vous mangez quoi ? J'ai bien envie de voir l'OM cogner Arsenal perso.Et la dernière fois que l'OM s'était aventuré dans la sauvagerie du dernier carré de la C3, ça avait donné quoi ? Bah ça.Tout est sous contrôle à Nyon.Petite note à l'intention des supporters marseillais : dans tous les cas, on va vivre une première. Pourquoi ? Parce que dans son histoire, l'OM n'a jamais battu ni Arsenal (4 matchs – un nul, trois défaites), ni l' Atlético (2 matchs – un nul, une défaite), ni Salzburg (2 matchs – un nul, une défaite). Et alors ? L'OM avait déjà cogné Leipzig ? Oui, une fois en 1987 grâce à Klaus Allofs . Adil, t'en penses quoi ? «Bonjour les mollusques ! J'espère que vous vous êtes remis de vos émotions de la semaine et que vous avez mieux réussi à gérer vos palpitations que Denis Balbir. Personnellement, beIN a décidé de m'achever en repassant le Roma- Barça ce matin : j'arrive pas à me sevrer, c'est une drôle d'histoire. Bref, vous pouvez maintenant dresser la table parce que dans un peu plus de quinze minutes, on va savoir à quoi l'OM va être mélangé. Prêts ?